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Kuveyt Türk karlı dağları aşan izcilerin yanında

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk'ten 5 kişilik ekibin katıldığı Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na, Türkiye'nin 23 şehrinden 194 izci lideri ile KKTC, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden 64 izci lideri katıldı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 14. kez düzenlenen Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nın resmi sponsoru oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk'ten 5 kişilik ekibin katıldığı kampa, Türkiye'nin 23 şehrinden 194 izci lideri ile KKTC, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden 64 izci lideri iştirak etti.

Hissedilen sıcaklığın -35'i bulduğu ortamda yürüyen izciler, şehitliğe ulaştıklarında kar üzerine sırt üstü yatarak ve gözlerini yumarak şehadetin tefekkürü uygulaması yaptı.

Kuveyt Türk, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nın resmi sponsorluğunu üstlendi.

İzciler, milli bilinç kampı için 22 Aralık 2018 Cumartesi günü Erzurum'a ulaştı. Hava şartlarının ağır olduğu, geceleri -45’leri bulan soğuk havada gerçekleştirilen Allahuekber Milli Bilinç Kampı’na katılmak için daha önce kış kampına katılmak şartı arandı. İzciler, ilk olarak 23 Aralık Pazar günü Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Allahuekber Şehitlerini Anma programına katıldı. Sarıkamış Harekatı'nın 1915'te ana karar noktası olarak kullanılan Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler köyünde düzenlenen programda Erzurum Valisi Oktay Memiş, Allahuekber Dağı’ndaki şehitlikte göndere çekilmek üzere Türk bayrağını izci liderlerine emanet etti. Törenin ardından Gaziler Köyü Şehitliği’ne yürüyüş gerçekleştirildi.

Aynı günün akşamında Şenkaya Kaymakamlığı'nın düzenlediği fener alayına katılan izciler, 24 Aralık Pazartesi günü milli bilinç kampının yapılacağı Allahuekber Dağı'nın Kaynakyayla mevkiine doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti. Kar yağışı altında başlayan ve yolun dik olmasından dolayı zorlu bir etapta gerçekleştirilen izci yürüyüşü 3,5 saat sürdü. İzciler, 104 yıl önce asker dedelerinin izlediği yolu takip ederek Kaynakyayla bölgesine ulaştı.

25 Aralık Salı sabahı ilk olarak Kaynakyayla Şehitliği'ni ziyaret eden izciler, şehitlerin ruhunun şad olması gayesiyle Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasını yaptı. Kuveyt ekibiyle birlikte kampa katılan Filipin asıllı Onie Celeppara adlı izci, yaşadıklarından etkilenip kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Onie, Abdullah adını aldı. İzci arkadaşları Abdullah'ı tek tek tebrik etti. İzciler öğleden sonra askerlerimizin donarak şehit oldukları Fırıntepe Şehitliği’ne doğru yola çıktı. Saate 80 km'yi bulan şiddetli rüzgarın etkisiyle hissedilen ısının -35'i bulduğu bir ortamda 2,5 saat yürüyerek şehitliğe ulaşan izciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlanıp karların üzerine sırt üstü yatarak ve gözlerini yumarak şehadetin tefekkürü uygulaması yaptı.

Yer yer bir metreyi bulan patika yollardan tek sıra halde ilerleyerek kamp alanına dönem izciler, Kaynakyalla Camii'nde düzenlen mevlid ve hatim duası programına iştirak etti. Geceleri zor şartlar altında uyku tulumunda geçiren izciler, Kaynakyayla'da 26 Aralık sabahı düzenlenen törenin ardından tek sıra halinde dönüşe geçerek 3 saatlik yürüyüşün ardından önce Kaynak köyüne, ardından Gaziler köyüne ulaştı. Gaziler köyündeki kapanış töreninin ardından izciler Erzurum'a doğru yola çıktı.

İzciler, dört gün süren kampa katılmanın kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Değerlerimizle büyüyoruz söylemiyle Türkiye'nin sahip olduğu yerel ve milli tüm değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Kuveyt Türk, geçmiş yıllarda da Türkiye İzcilik Federasyonu'nun düzenlediği etkinliklerin sponsorluğunu üstlendi.

Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na geçtiğimiz yıl sponsor olan banka, Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampı'nda da izcilere destek vermişti.

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