Kuveyt Türk, Kısa Vadeli Alacak Sigortası'na dahil oldu

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Eximbank'ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası'na entegre olan "ilk katılım bankası" oldu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, Eximbank tarafından geliştirilen ve ihracatçıların yurt dışı satışlarından doğan alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için alacakların ticari ve politik risklere karşı sigorta kapsamına alınmasını sağlayan Kısa Vadeli Alacak Sigortası sistemine entegre oldu.

Alacak sigortasıyla ihracatçıların Eximbank tarafından kapsama alınan 238 ülkedeki alıcılara yapacağı 360 güne kadarki vadeli tüm sevkiyatları, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanıyor.

- "Bundan böyle mal mukabili ihracat yapan tüm ihracatçılarımızın yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, ihracatçıların desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Açık hesap nedeniyle teminat üretemeyen ve bu nedenle finansmana ulaşmakta zorluk çeken ihracatçılarımızın da bundan böyle yanındayız. Türkiye'nin 2018'deki yıllık ihracatı 168 milyar doları aştı. Bu tutarın yüzde 68'ini açık hesap olarak da bilinen mal mukabili ihracat oluşturuyor. Teminat üretemediklerinden dolayı açık hesap çalışan ihracatçılarımızın finansmana erişimleri güçleşiyor.