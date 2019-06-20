Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar 24 saat cepte

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, TradePlus ile yatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş gibi yatırım araçlarını tek platformda cebe taşıyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankası Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bankanın son yeniliklerinden biri de, piyasaları cebe taşıyan mobil uygulama TradePlus.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, TradePlus ile tüm faizsiz Hazine yatırım ürünlerini tek platformda topladıklarını belirterek, "Kuveyt Türk olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarımızla her geçen gün daha da artırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız TradePlus ile bireysel ya da tüzel olsun tüm müşterilerimiz yatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş gibi yatırım ürünlerini kolaylıkla takip edebiliyor, anlık fiyatlarla işlem yapabiliyor ve alış-satış emri verebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.