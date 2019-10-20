Kuveyt Türk Türkiye'nin, KT Bank AG de Avrupa'nın en iyisi seçildi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk ve yurt dışı iştiraki KT Bank AG'ye, 163 ülkede okuyucularıyla buluşan New York merkezli Global Finance dergisi tarafından düzenlenen "World’s Best Banks Awards’ta (Dünyanın En İyi Bankaları Ödülleri)" iki ödül birden verildi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuvey Türk "Türkiye’nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu" ödülüne layık görülürken, Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak Almanya’da faaliyetlerini sürdüren KT Bank AG ise "Avrupa’nın En İyi İslami Finansal Kuruluşu" seçildi.

Global Finance dergisinin geçen yıl düzenlediği törende de aynı ödüllere layık görülen Kuveyt Türk ve KT Bank AG, böylece 2 yıl üst üste en iyiler listesinde yer alma başarısını gösterdi.

World’s Best Banks Awards töreni, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında, 19 Ekim'de Washington’da gerçekleştirildi.

Kuveyt Türk ve iştiraki KT Bank AG adına törene Kuveyt Türk Genel Müdürü katıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Ufuk Uyan, alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden birini üst üste 2 yıl almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: