FİNANS

Kuveyt Türk Türkiye'nin, KT Bank AG de Avrupa'nın en iyisi seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk ve iştiraki KT Bank AG, 163 ülkede okuyucuyla buluşan Global Finance dergisi tarafından düzenlenen World's Best Banks Awards'ta ödüle layık görüldü - Kuveyt Türk, "Türkiye’nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu" ödülünü alırken, Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak Almanya merkezli faaliyet gösteren KT Bank AG de "Avrupa'nın En İyi İslami Finansal Kuruluşu" seçildi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk ve yurt dışı iştiraki KT Bank AG'ye, 163 ülkede okuyucularıyla buluşan New York merkezli Global Finance dergisi tarafından düzenlenen "World’s Best Banks Awards’ta (Dünyanın En İyi Bankaları Ödülleri)" iki ödül birden verildi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuvey Türk "Türkiye’nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu" ödülüne layık görülürken, Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak Almanya’da faaliyetlerini sürdüren KT Bank AG ise "Avrupa’nın En İyi İslami Finansal Kuruluşu" seçildi.

Global Finance dergisinin geçen yıl düzenlediği törende de aynı ödüllere layık görülen Kuveyt Türk ve KT Bank AG, böylece 2 yıl üst üste en iyiler listesinde yer alma başarısını gösterdi.

World’s Best Banks Awards töreni, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında, 19 Ekim'de Washington’da gerçekleştirildi.

Kuveyt Türk ve iştiraki KT Bank AG adına törene Kuveyt Türk Genel Müdürü katıldı.

- "Çağdaş, istikrarlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ufuk Uyan, alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden birini üst üste 2 yıl almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle reel ekonominin desteklenmesine ve işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki 424 şubemizle müşterilerimize ulaşırken, dijitaldeki müşteri sayımızı da 1 milyonun üzerine çıkarmış bulunuyoruz. İhracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla hazırladığımız İhracat Destek Paketimiz, KOBİ’lere yönelik esnek çözümlerimiz, altın ve sukuk alanındaki öncü çalışmalarımızla çağdaş, istikrarlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz."

- KT Bank AG, Almanya’dan 52 ülkeye ulaşıyor

Uyan, KT Bank AG’nin Avrupa'nın katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren ilk tam teşekküllü finans kuruluşu olduğunu hatırlatarak, "Merkezi, Avro Bölgesi’nin finans başkenti olan Frankfurt’ta bulunan KT Bank AG’nin Berlin, Frankfurt, Mannheim ve Köln’den sonra Münih’te açılacak beşinci şubesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

KT Bank AG'nin sadece Almanya'da değil, başta Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyada hizmet verdiğini bildiren Uyan, "Avrupa Birliği, Türkiye ve GCC (Gulf Cooperation Council) bölgesindeki 52 ülkeden 20 bine yakın müşterimizin hesabı bulunuyor. Yurt dışında öncelikli olarak müşteri sayısını artırmayı hedefleyen KT Bank AG, orta ve uzun vadede diğer Avrupa ülkelerinde faizsiz finansal sisteme erişimi artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geniş bir coğrafyada kurduğu güçlü bağlarla yeni yatırımlar için önemli bir fırsat oluşturan KT Bank AG, üst üste 2 kez Avrupa’nın en iyisi seçilerek başarısını bir kez daha kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
KT Bank AG Kuveyt Türk

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