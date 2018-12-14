İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "Türkçe, İngilizce, Arapça olmak üzere üç dilde hizmet veren XTM şubelerinde 'işaret dili ile bankacılık' hizmetini başlattık." dedi.

Kuveyt Türk'ün 2013 yılında ilk kurulumuna başladığı ve "Şube simülasyonu yapan gelişmiş ATM" olarak nitelendirdiği XTM şubelerinde gelinen nokta, Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral ve Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Mehmet Oral, Türkçe, İngilizce, Arapça olmak üzere üç dilde hizmet veren XTM şubelerinde "işaret dili ile bankacılık" hizmetini başlattıklarını bildirerek, XTM projesinin, yazılımını tamamen kendilerinin geliştirdiği bir ürün olduğunu söyledi.

Dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm sektörleri değiştirdiğine ve dönüştürdüğüne dikkati çeken Oral, şunları kaydetti:

"Bankacılık da teknolojinin yoğun kullanıldığı yerler. Günümüz müşterileri, bankalarından hem daha hızlı ve sürekliliği olan hizmetleri bekliyor hem de bankalarıyla yüz yüze iletişime önem veriyor. Türkiye'de bir ilk olarak 2013 yılında üretmeye başladığımız ve zamanla geliştirdiğimiz inovasyon ürünü XTM cihazlarımızla biz, tam olarak bu yönde bir hizmet veriyoruz.