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Kuveyt Türk XTM'leri, "işaret dilini" öğrendi

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral: - "Türkçe, İngilizce, Arapça olmak üzere üç dilde hizmet veren XTM şubelerinde 'işaret dili ile bankacılık' hizmetini başlattık" - "2013'den bu yana XTM Şubelerinde 57 bini aşan müşteri sayısına ulaştık, topladığımız kaynak 740 milyon lirayı geçti" - "2019 yılında 20'ye yakın şube bütçeliyoruz, en az 15 tanesi XTM Şubesi olacak" - "Bağlı noktalar ve şube içindekileri de sayarsak 2019 yılında 35 noktaya XTM makinesi koymayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "Türkçe, İngilizce, Arapça olmak üzere üç dilde hizmet veren XTM şubelerinde 'işaret dili ile bankacılık' hizmetini başlattık." dedi.

Kuveyt Türk'ün 2013 yılında ilk kurulumuna başladığı ve "Şube simülasyonu yapan gelişmiş ATM" olarak nitelendirdiği XTM şubelerinde gelinen nokta, Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral ve Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Mehmet Oral, Türkçe, İngilizce, Arapça olmak üzere üç dilde hizmet veren XTM şubelerinde "işaret dili ile bankacılık" hizmetini başlattıklarını bildirerek, XTM projesinin, yazılımını tamamen kendilerinin geliştirdiği bir ürün olduğunu söyledi.

Dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm sektörleri değiştirdiğine ve dönüştürdüğüne dikkati çeken Oral, şunları kaydetti:

"Bankacılık da teknolojinin yoğun kullanıldığı yerler. Günümüz müşterileri, bankalarından hem daha hızlı ve sürekliliği olan hizmetleri bekliyor hem de bankalarıyla yüz yüze iletişime önem veriyor. Türkiye'de bir ilk olarak 2013 yılında üretmeye başladığımız ve zamanla geliştirdiğimiz inovasyon ürünü XTM cihazlarımızla biz, tam olarak bu yönde bir hizmet veriyoruz.

Müşterilerimiz XTM cihazlarımız aracılığıyla çağrı merkezimize bağlanıyor ve bankacılık işlemlerini video görüşme sayesinde hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Dijital bankacılık kanalı olarak konumlandırdığımız XTM'ler sayesinde yeni istihdam alanları oluşturuyoruz."

Şubeleşmenin, bankalar için oldukça maliyetli olduğunu dile getiren Oral, erişimin artırılması, müşterilerin finansal hizmetlere ulaşımının kolaylaşması için böyle bir hizmeti ortaya çıkardıklarını anlattı.

XTM Şubelerinde çalışan sayısının daha az olduğunu, kira gibi giderlerin daha makul seviyede bulunduğunu ifade eden Oral, kredi kartı vermekten, kredi kullandırmaya kadar XTM şubelerinde tüm hizmetlerin verilebildiğini aktardı.

- "Teknoloji sayesinde istihdamımız arttı"

XTM Şubelerine giden müşterinin, istediği dilde görüşme başlatarak, müşteri temsilcisine bağlanıp, işlemlerini halledebildiğini belirten Oral, bu sayede müşterilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını söyledi.

Oral, "2013'den bu yana XTM Şubelerinde 57 bini aşan müşteri sayısına ulaştık, topladığımız kaynak 740 milyon lirayı geçti." dedi.

Projeye öncelikle İstanbul'da başladıklarını, sonra diğer şehirlere ve ilçelere yaydıklarını aktaran Oral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknolojinin gelişmesi ile, robotların insanların işini elinden alıp almayacağı konuşulur hep. Böyle bir durum yok, XTM Şubeleri teknolojik bir ürün ve bunun sayesinde bizim istihdamımız arttı. XTM Şubesi olmasa biz bazı ilçelere şube açamazdık ama bu ürünle ilçelerde hem şubemiz hem çalışanımız oldu.

Teknoloji sayesinde istihdamımızda artış yaşandı. 2018 yılında 17 tane XTM Şubesi açtık, 17 şubede 70-80 çalışan istihdam ettik. Bir de müşteri temsilcisi tarafında istihdam sağladık. Teknoloji, istihdamı destekleyen bir unsur haline geldi. Bu şekilde Türkiye'nin her yerine gidebileceğiz. 2019 yılında 20'ye yakın şube bütçeliyoruz, en az 15 tanesi XTM Şubesi olacak."

Bazı banka şubelerinde de XTM'i konumlandırdıklarını bildiren Oral, daha küçük ölçekli ilçelerde de bağlı nokta adını verdikleri XTM'ler koyduklarını, şu an toplam 51 XTM Şubesi bulunduğunu, 2019 yılında şube içindekiler ve bağlı noktaların da dahil edilmesi ile 35 noktaya XTM makinesi koyma hedefinde olduklarını aktardı.

- "Engellilere yönelik projelerimiz devam edecek"

XTM'lerin müşterilerle görüntülü iletişim kurabilme özelliğini işitme engelliler için pozitif bir değere dönüştürmeyi hedefleyerek "İşaret dili bankacılığı"nı geliştirdiklerini belirten Mehmet Oral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşitme engelli müşterilerimiz tüm bankacılık işlemlerini tek tuşa basarak başlatabiliyor. Bir işitme engelli vatandaşımız, müşterimiz olsun veya olmasın, XTM şubelerimizden görüntülü olarak çağrı merkezimize bağlandığında karşılarına işaret dilini bilen bir uzmanımız çıkıyor.

Bankamızda hesabı yoksa kısa sürede hesabını açabiliyor. Müşterilerimiz para transferinden kıymetli maden alım satımına kadar pek çok bankacılık işlemini kolayca gerçekleştirebiliyorlar. İşaret dili bankacılığıyla sayıları 3 milyonu aşan işitme engelli vatandaşımızın hayatı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İşitme engelli vatandaşlarımızın yanı sıra görme ve bedensel engelli vatandaşlarımıza yönelik projeler de geliştiriyoruz. Engellilere yönelik projelerimiz devam edecek."

- "XTM'leri Türk mühendislerimiz geliştirdi"

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar ise XTM'i "şube simülasyonu yapan gelişmiş ATM" olarak nitelendirerek, projenin temelinde Kuveyt Türk'ün 10 yıl önce başlattığı dijital dönüşüm yolculuğunun yer aldığı söyledi.

Türkiye'de bankacılık sektörünün ilk Ar-Ge merkezini kuran banka olduklarını dile getiren Gündebahar, "Günümüz itibarıyla, Türkiye'nin iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankasıyız. Türk mühendislerimizle birlikte çok önemli projelere imza atıyor, geliştirdiğimiz teknolojileri yurt dışında pek çok ülkeye ihraç ediyoruz. XTM şubelerimiz de bu vizyonla geliştirdiğimiz, Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan projelerimiz arasında yer alıyor. XTM'leri tamamıyla Türk mühendislerimiz geliştirdi." diye konuştu.

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Kuveyt Türk XTM

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