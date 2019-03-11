Kuveyt Türk'e IFN Awards'ta iki ödül

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, IFN Awards 2019'da iki ödül birden kazandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, uluslararası arenada kazandığı ödüllere bir yenisini ekledi. Banka, finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Islamic Finance News (IFN) tarafından İslami finans sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla 14’üncüsü bu yıl düzenlenen IFN Awards 2019'da iki ödül birden kazandı.

Kuveyt Türk, 1915 Çanakkale Köprüsü finansmanı ile "Yılın Proje ve Altyapı Finansmanı Ödülü" ödülünü alırken, Turkcell Superonline’a sağlanan telekomünikasyon sektörünün ilk kurumsal sukuk ihracı ile de "Türkiye’de Yılın İşlemi Ödülü" ödülüne layık görüldü.

Ödüller, Kuveyt Türk Proje ve Yapılandırılmış Finansmanı Müdürü Ragıp Ali Kılınç’a takdim edildi.

- "1915 Çanakkale Köprüsü, finansmanında faizsiz bir dilime sahip olmasıyla benzersiz bir proje"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yurt içinde gerçekleştirdikleri iki projeyle uluslararası piyasanın en saygın ödüllerinden birini almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye'nin gelişimine katkı sunan projelere destek vermenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.