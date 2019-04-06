FİNANS

Kuveyt Türk'e "Startup Dostu Şirket" ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk’e Corporate & Startup Day’de "Startup Dostu Şirket" ödülüne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’e Corporate & Startup Day’de "Startup Dostu Şirket" ödülü verildi.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, banka, startup dünyasına yön veren liderler, şirketler ve startup’ları buluşturan, alanında en büyük etkinlik olarak kabul edilen Corporate & Startup Day'de ödül kazandı.

Özyeğin Üniversitesi, Endeavor Türkiye, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Girişimci Kurumlar Platformu ve Bizz Consulting iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, startup'lara yönelik ilham verici projeler paylaşıldı.

Startup ekosistemini katkı sunan kurum ve şirketlerin açıklandığı etkinlikte Kuveyt Türk, "Startup Dostu Şirket" ödülüne layık görüldü. Ödülü Kuveyt Türk adına Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Selman Ortaköy aldı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye’de bir banka tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran ve günümüzde iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka unvanını taşıyan Kuveyt Türk, startup’lara özel çalışmalar gerçekleştiriyor.

Özellikle 2017 yılında kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’nde startup’lara eğitim, mentorluk, hibe, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti ve Ar-Ge desteği veren banka, bu zamana kadar 30 startup ve 100’ün üzerinde girişimciye katkı sağladı.

Kuveyt Türk iştiraki olan KT Portföy Yönetimi AŞ’nin yönetimindeki 10 milyon TL’lik Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile belirli bir aşamaya gelen startup şirketlerine yatırım yaparak bu şirketlere sermaye sağlıyor. Fona başvuru için Lonca girişimcisi olmak ön şart değil ancak Lonca girişimcilerine birtakım avantajlar sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Türk Startup Dostu Şirket

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