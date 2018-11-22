İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, uluslararası alanda katılım bankalarının prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Islamic Retail Banking Awards'ta (IRBA) "Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası" ödülünün sahibi oldu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre Kuveyt Türk, uluslararası alanda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Dünyanın önde gelen finansal hizmetler kuruluşu Cambridge IFA tarafından bu yıl dördüncüsü 21 Kasım'da Dubai'de düzenlenen IRBA'da Kuveyt Türk, "Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası" ödülüne layık görüldü. Ödül Kuveyt Türk adına Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağatır'a takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Güçlü sermaye yapısı ve dinamik kurumsal yönetim anlayışıyla öne çıkan bankamızın Türkiye'nin En Güçlü İslami Bankası ödülünü alması, ne kadar doğru bir stratejiyle ve konumlandırmayla ilerlediğimizin kanıtı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Uyan, Kuveyt Türk olarak yalnızca katılım bankaları arasında değil tüm bankacılık sektöründe ilklere imza attıklarını anımsattı.