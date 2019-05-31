Kuveyt Türk'ten 450 liraya varan emeklilik hediyesi

Mobil şube, internet şube ve çağrı merkezinden yaptıkları havale ve EFT işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilen emekliler, maaşlarını Kuveyt Türk şube ve İşlematik’lerinden de kolaylıkla çekebiliyor. Kuveyt Türk ayrıca, PTT ATM'lerinden de günlük 1000 TL’ye kadar ücretsiz para çekme imkanı sunuyor.

Emekliler talep ettikleri takdirde, eğitim ve sağlık sektöründe vade farksız beş taksit sunan, kart ücreti olmayan ve altın biriktiren kredi kartı Sağlam Kart'a sahip olabiliyor. Üstelik Sağlam Kart ile her ay 200 TL ve üzeri düzenli alışveriş yapan müşteriler, 12 ayın sonunda 50 TL değerinde altın kazanıyor.

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ödemelerini banka aracılığıyla alan ve hediye başvurusunda bulunan tüm müşterilere 450 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Emekli maaşını Kuveyt Türk'ten alanlar, hediye ödemesinin yanı sıra bankanın diğer avantajlarından da yararlanabiliyor.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, banka, emeklilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara olsun katkı sunmak amacıyla emeklilik hediyesi ödemeleri gerçekleştiriyor.

- Adrese teslim emekli maaşı

Kuveyt Türk ayrıca, sağlık sorunları nedeniyle maaşlarını almak için şubeye gelemeyen emekli müşterilerinin maaşlarını adreslerine teslim ediyor. Şubeye gelemeyecek durumda olduğunu gösteren tam teşekküllü sağlık raporu alan emekliler, bizzat veya noter tasdikli vekaleti olan yakınlarının talebiyle maaşlarını kolaylıkla alabiliyor.

Emeklilerin hediye ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaş ödemelerini üç yıl boyunca Kuveyt Türk aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli oluyor. Buna göre; bin liraya kadar emekli aylığı alanlara 300 TL, bin-2 bin lira arasında 375 TL, 2 bin TL üzerinde ise 450 TL hediye ödemesi gerçekleştiriliyor.

- "Emeklilerimize bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kuveyt Türk olarak emeklilerimizin hayatını kolaylaştırmak, kendilerine bir nebze de olsun katkı sunmak amacıyla emeklilik hediyesi ödemeleri gerçekleştiriyoruz. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ödemelerini bankamız aracılığı ile alan ve hediye başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize 450 TL'ye kadar ödeme yapıyoruz. Emeklilik maaşını bankamıza taşıyan yeni müşterilerimize en az bir kez maaş aldıktan sonra, mevcut müşterilerimize ise başvurularının ardından yalnızca üç gün içinde hediye ödemelerini sunuyoruz. Tüm emeklilerimizi bu hediyeden yararlanmaları için şubelerimize bekliyoruz."

