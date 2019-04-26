Kuveyt Türk'ten 57. Alay Vefa Yürüyüşüne destek

İzcilik Federasyonu tarafından bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Milli Bilinç Kampına, Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bosna-Hersek, Sırbistan-Novi Pazar, Gürcistan, Mısır, Suriye, Filistin’den izciler de katıldı. “Dedeciğim Ben Geldim” diyerek kafileler halinde Çanakkale’ye ulaşan yaklaşık 100 izci, Eceabat’taki Kocadere Kamp Alanı’nda çadırlarını kurdu. Kuveyt Türk, Milli Bilinç Kampına biri izci lideri olmak üzere dört kişilik ekiple katıldı.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Çanakkale Kara Savaşı’nın 104. yıl dönümünde düzenlenen 57. Alay Milli Bilinç Kampı’na katılmak için Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından 5 bin izci Gelibolu Yarımadası’nda buluştu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankası Kuveyt Türk, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampı’nın resmi sponsorları arasında yer aldı.

Kamp döneminde Çanakkale Savaşı hakkında bilgi alıp şehitlik ziyaretlerinde bulunan izcilere, ilk yardım, arama-kurtarma ve bağımlılıkla mücadele gibi eğitimler de verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlayan izciler, dedelerinin çocukluklarında oynadığı çelik çomak gibi oyunları öğrendi ve uyguladı. İzciler, 24 Nisan Çarşamba günü Çanakkale Şehitlik Abidesi ile 57. Alay Piyade Şehitliği’nde düzenlenen resmi törenlere katıldı. Kampın sorumluluğunu üstlenen 400’e yakın izci liderine, sorumluluğunu üstlendikleri izcilerin aileleriyle irtibatlarının kesilmemesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından powerbank hediye edildi.

Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampına katılan izciler, en büyük heyecanı 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece yaşadı. Yaklaşık 100 izci, diğer arkadaşlarını temsilen 57. Alay Piyade Şehitliği’nde geceyi açık havada uyku tulumunda geçirdi. Geri kalan izciler sabaha karşı sala ve top sesleriyle uyandı.

Sabah namazının ardından 4 bin 900 izcinin her birine kına yakıldı, asker çorbası ve pişi ikram edildi. Çoğunluğu 10-15 yaş aralığındaki izciler, sabahın karanlığında tek sıra halinde 57. Alay'ın takip ettiği yolda yürümeye koyuldu. Yağmurdan dolayı zeminin bozulduğu yolları azimle aşan izciler, yaklaşık üç saatlik bir yürüyüşün ardından Conkbayırı'na ulaştı. Savaş atmosferinin hissedildiği 57. Alay'ın yürüdüğü yollardan geçen izciler duygu dolu anlar yaşadı. İzciler, dönüşte farklı bir yolu takip ederek iki saatlik bir yürüyüşle kamp alanına öğle vakti ulaştı. 57. Alay Milli Bilinç Kampı, 26 Nisan Cuma sabahı düzenlenen törenle sona erdi.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampı’nın yanı sıra Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’na da sponsor olan Kuveyt Türk, "Değerlerimizle büyüyoruz" söylemiyle Türkiye'nin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunup yaşatılması için sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor.

