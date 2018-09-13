İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle "Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü" etkinliği düzenledi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı alanında yurt içinde gerçekleştirdiği öncü çalışmalarını yurt dışında da sürdüren Kuveyt Türk, Türkiye’nin iş diplomasisi örgütü DEİK ile iş birliğine giderek “Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Cezayir, Fas ve Tunus'tan temsilciler ile çok sayıda iş insanı ve firma temsilcisi katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dostluğa dayalı ilişkiye vurgu yaparak, bu doğrultuda ticari ilişkilerin her geçen yıl geliştiğini kaydetti.

Türkiye ile 54 Afrika ülkesi arasındaki toplam ticaret hacminin 20,6 milyar dolara ulaştığını belirten Uyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin stratejik hedef pazar ülkeleri arasında yer alan Afrika ülkeleriyle Kuveyt Türk olarak ilişkilerimizin gelişmesini son derece önemsiyoruz. Afrika ülkeleri ile bankamız müşterilerinin işlem hacimleri her geçen yıl artıyor. 2016’da bankamızın Afrika ülkeleriyle olan dış ticaret hacmi 300 milyon dolarken, bu rakam 2017’de 400 milyon dolara, bu yılın ilk 6 ayında ise 260 milyon dolara ulaştı."