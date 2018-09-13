FİNANS

Kuveyt Türk'ten "Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü"

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk, DEİK iş birliğiyle "Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü" etkinliği düzenledi - Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - "Ülkemizin ve bankamızın Afrika ülkeleriyle olan ticaret hacmi her geçen yıl artış gösteriyor. Ülkemizin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurarak başta Cezayir, Fas ve Tunus olmak üzere Afrika ülkelerindeki faaliyetlerimizi artıracağız" - DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler: - "Afrika ile ticaretimizin hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle "Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü" etkinliği düzenledi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı alanında yurt içinde gerçekleştirdiği öncü çalışmalarını yurt dışında da sürdüren Kuveyt Türk, Türkiye’nin iş diplomasisi örgütü DEİK ile iş birliğine giderek “Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Cezayir, Fas ve Tunus'tan temsilciler ile çok sayıda iş insanı ve firma temsilcisi katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dostluğa dayalı ilişkiye vurgu yaparak, bu doğrultuda ticari ilişkilerin her geçen yıl geliştiğini kaydetti.

Türkiye ile 54 Afrika ülkesi arasındaki toplam ticaret hacminin 20,6 milyar dolara ulaştığını belirten Uyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin stratejik hedef pazar ülkeleri arasında yer alan Afrika ülkeleriyle Kuveyt Türk olarak ilişkilerimizin gelişmesini son derece önemsiyoruz. Afrika ülkeleri ile bankamız müşterilerinin işlem hacimleri her geçen yıl artıyor. 2016’da bankamızın Afrika ülkeleriyle olan dış ticaret hacmi 300 milyon dolarken, bu rakam 2017’de 400 milyon dolara, bu yılın ilk 6 ayında ise 260 milyon dolara ulaştı."

Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ile dış ticaret hacimlerinin sürekli gelişerek son 3 yılda yüzde 49 artış gösterdiğini kaydeden Uyan, "Türkiye’nin Cezayir, Fas ve Tunus ile olan dış ticaret trendine baktığımızda, hacmin ihracat lehine olduğunu görüyoruz. Bankamızda da benzer bir durum söz konusu. Kuveyt Türk’ün Afrika ülkeleri ile toplam dış ticareti hacminde Cezayir, Fas ve Tunus’un payı ihracatta yüzde 32, ithalatta ise yüzde 25. Bu da, 3 ülkenin dış ticarette ne derece önemli bir yere sahip olduğunun en güçlü göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

\

- "3 ülkedeki muhabir banka ağımızı genişleteceğiz"

Ufuk Uyan, 2018 yılında Fas, Cezayir ve Tunus’u stratejik ülkeler olarak belirlediklerini, bu ülkelerdeki muhabir banka ağlarını genişletmek ve Türkiye’nin dış ticaret hacmine olan katkılarını artırmak için muhabir banka ziyaretlerini ve firma görüşmelerini yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Uyan, 3 ülkenin Türkiye ile arasındaki ilişkide dış ticaretin yanı sıra iktisadi, ticari, finansal ve beşeri hususlara da bir Türk bankası olarak katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürüten DEİK’le iş birliğini artırarak ülke günü etkinliklerine devam etmeyi planladıklarını bildiren Uyan, "Ülkemizin stratejik öncelikleri ve '100 Günlük İcraat Programı' hedefleri kapsamında, bu gibi organizasyonlarla Türkiye’nin ilişkilerine, dış ticaret kabiliyetlerine ve tarihsel bağlarına mütevazı bir katkı sağlayabilmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

\

- "Afrika ile ticaretimizin hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler de şunları kaydetti:

"DEİK olarak Kuzey Afrika ile var olan köklü ekonomik ve ticari ilişkimizi uzun soluklu, tüm alanlarda ve her seviyede güçlendirmek öncelikli stratejik hedeflerimizdendir. Kuzey Afrika ülkeleri Türkiye için önemli bir konuma sahiptir. Gerek temin edilen petrol ve doğal gaz gerekse büyük ve gelişmeye açık pazar yapısı ile ülkemiz için Afrika stratejisinde önemli bir ticaret ortağıdır. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 20 milyar ABD doları düzeyine erişmiştir. Bu rakam, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesindeydi. Amacımız, yakın bir gelecekte Afrika ile olan ticaretimizin hacmini 30 milyar dolar düzeyine yükseltebilmektir. Fas, Tunus ve Cezayir ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yürütülen faaliyetler, özellikle büyük çapta inşaat işleri, Türk müteahhitleri için buralardaki inşaat pazarlarına girme fırsatı sağlamaktadır. Bu çerçevede 1972-2017 arasında Türk inşaat şirketleri Cezayir’de 295, Fas’ta 57, Tunus’ta 14 proje gerçekleştirmiştir."

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruzBTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz
Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyorSabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Fas Tunus Ülke Günü Kuveyt Türk

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.