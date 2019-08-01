Kuveyt Türk’ten ilk yarıda 601 milyon TL net kâr

İSTANBUL (AA)- Kuveyt Türk, 2019 yılının ilk yarısına dair finansal sonuçlarına göre, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artışla 601 milyon TL net kâr elde ederek istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Kuveyt Türk’ten yapılan açıklamaya göre, banka toplanan fon büyüklüğünü 2018 yıl sonuna göre yüzde 28 artışla 69,2 milyar TL’ye çıkardı. Kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde 10,6 artışla 52,9 milyar TL’ye ulaştı.

Öz varlıklarını 6 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 87 milyar TL’ye yükselten banka, aktif büyüklük açısından katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, başarılı geçen ilk çeyreğin ardından yılın ilk yarısını da hedeflerinin üzerinde bir büyümeyle kapattıklarını belirterek, ekonomi yönetiminin düzenlemeleriyle birlikte bankacılık sektöründeki yatay seyrin yılın ikinci yarısında yukarı yönlü ivmeleneceğini aktardı.

Reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak için yaptıkları çalışmalara hız kazandıracaklarını ifade eden Uyan, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın indirim kararı sonrası, işletmelere yönelik Türk lirası finansman oranlarımızı indirirken konut ve araç finansmanı kullanmak isteyen bireysel müşterilerimiz için ise tüm vade seçeneklerinde kâr oranlarımızı aşağı çektik. Diğer taraftan banka olarak, ilk yarı verileriyle birlikte yıl sonuna kadar ulaşacağımızı öngördüğümüz 85 milyar TL aktif büyüklük tutarının üzerine çıktık. 1 milyar TL’nin üzerinde net kâr hedefimize de sağlam adımlarla yaklaşıyoruz.” ifadelerinde bulundu.