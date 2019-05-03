Kuveyt Türk'ten KT Portföy'e üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'te 23 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Hamit Kütük, bankanın yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi AŞ'ye yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kütük, yeni görevine Nisan 2019 tarihi itibarıyla başladı.

KT Portföy, 2,32 milyar liralık portföy büyüklüğüyle sektördeki 52 şirket arasında 11. sırada yer alıyor.

1,16 milyar lira yatırım fonu, 1,9 milyar lira Emeklilik Yatırım Fonu yöneten KT Portföy, bireysel portföy yönetimi hizmeti de sunuyor. Firma, kurduğu Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile de girişimcilere destek oluyor.

