FİNANS

Kuveyt Türk'ün "Altın Aracı" İzmir turunda

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk'ün "Altın Aracı" İzmir turunda

İZMİR (AA) - Altın sahiplerine tasarruf ve kazanç elde etme imkanı sunan Kuveyt Türk'ün "Altın Aracı", 10 gün boyunca İzmir'de dolaşacak.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamada, 2008'den bu yana altın sahiplerinin tasarruf ve kazanç elde etmesine imkan sağlayan Kuveyt Türk, "Altın Araç" ile İzmirlileri bilgilendirecek.

Proje kapsamında Türkiye genelinde altın toplayan Kuveyt Türk şubelerinin bulunduğu şehirlerin meydanlarında, altın bankacılığına yönelik tanıtım ve özendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Altın Araç projesiyle öncelikle kadınlar olmak üzere altın bankacılığı konusunda bireylerin farkındalık eşiklerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

"Hayalleriniz için sakladığınız altınlarınızın hakkı Kuveyt Türk. Altınlarınızı Kuveyt Türk’e getirin, hem altın olarak kalsın hem de değer kazansın." çağrısıyla altın bankacılığının yatırım ve kazanç fırsatlarıyla ilgili detaylı bilgiler verecek olan Kuveyt Türk yetkilileri, merak edilen soruları da yanıtlayacak.

Kuveyt Türk’ün "Altın Aracı", 10-17 Aralık'ta hafta içi her gün 13.00-18.00 saatlerinde İzmir’in ilçe meydanlarında yerini alacak.

"Altın Araç"ın programı şöyle:

11 Aralık Salı: Karşıyaka-Çiğli (Şube önleri ve Karşıyaka çarşı)

12 Aralık Çarşamba: Bornova (Bornova şube önü ve Cumhuriyet Meydanı)

13 Aralık Perşembe: Torbalı (Torbalı şube önü)

14 Aralık Cuma: Bozyaka (Şube önü ve Bozyaka çarşı)

17 Aralık Pazartesi: İzmir Şube (İzmir şube önü ve Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı)

18 Aralık Salı: Gaziemir (Gaziemir çarşı)

19 Aralık Çarşamba: Ödemiş (Ödemiş şube önü)

20 Aralık Perşembe: Kemalpaşa (Kemalpaşa şube önü)

21 Aralık Cuma: Buca (Şube önü ve Şirinyer Sevgi Yolu)

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Altın Kuveyt Türk

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