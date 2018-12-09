Kuveyt Türk'ün milli yazılımı BOA, 20 ülkede kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’ün geliştirdiği milli bankacılık yazılımı BOA Bankacılık Platformu, aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ülkede kullanılacak.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla öne çıkan Kuveyt Türk, bu alanda yurt içinde imza attığı başarılarını yurt dışında da sürdürüyor. Banka, kendi bünyesinde geliştirdiği milli yazılımı ihraç ederek 20 ülkede 60'dan fazla bankada kullanılmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Türkiye'de bankacılık sektörünün ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kurduklarını belirterek, iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka olduklarını anımsattı.

Ar-Ge merkezinde geliştirdikleri projeleri ve ürünleri, yüzde 100 Kuveyt Türk sermayesiyle, üç yıl önce kurdukları Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ adlı teknoloji firması aracılığıyla geliştirip satışa sunduklarını bildiren Gündebahar, "80'in üzerinde mühendis kadrosuna sahip Architecht firmamızla finans, mobil ve güvenlik teknolojileri alanında yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Architecht, kısa bir süre içerisinde öncü ürünler geliştirmesinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü büyük projelerle bir teknoloji ihracatçısına dönüştü. Bugüne kadar Ar-Ge merkezlerimizde üretilen bankacılık projelerinin ticarileştirilmesiyle birlikte, yurt içi ve yurt dışında milyon dolarlar seviyesinde satış yapıldı." ifadelerini kullandı.