FİNANS

Kuveyt Türk'ün Sepetim uygulamasına mükemmeliyet ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

Banka, uluslararası danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli organizasyonların biri olan İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Sepetim uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü - Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir: - "2017 yılında hayata geçirdiğimiz Sepetim uygulaması, Türkiye'deki bankacılık sektöründe bir ilk. Tüm çalışma arkadaşlarımızın standart yan haklardan yararlanması yerine herkesin kendi yan haklarını ihtiyaçları doğrultusunda kendisinin belirleyebileceği bir ortam oluşturduk"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, uluslararası danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli organizasyonların biri sayılan İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Sepetim uygulamasıyla altın ödüle değer görüldü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, geliştirdiği uygulamalarla yurt içinde ve dışında ödül almaya devam ediyor.

Banka, son olarak, uluslararası danışmanlık şirketi Brandon Hall İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri'nde (Human Capital Management Excellence Awards), "En İyi Yan Haklar" kategorisinde Sepetim uygulamasıyla altın ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, 2017 yılında hayata geçirdikleri Sepetim uygulamasının, Türkiye'deki bankacılık sektöründe bir ilk olduğunu hatırlattı.

Demir, "Kuveyt Türk olarak, genç bir çalışan kitlemiz var ve özellikle bu kuşağın ihtiyaçları önceki kuşaklara göre oldukça değişkenlik gösteriyor. 'İhtiyaçlar farklıyken yan haklar nasıl aynı olabilir?' düşüncesinden hareketle Sepetim uygulamasını geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Sepetim uygulamasının çalışanların bütçeleriyle oluşturulduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımıza ulaşım yardımı, yabancı dil tazminatı, kıyafet yardımı gibi hakları dilediklerinde vazgeçerek oluşturdukları bütçeyle ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim, seyahat, teknoloji gibi alanlarda sunduğumuz seçeneklerde kullanabilme ya da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktararak tasarruf etme imkanı sağladık. Böylece tüm çalışma arkadaşlarımızın standart yan haklardan yararlanması yerine herkesin kendi yan haklarını ihtiyaçları doğrultusunda kendisinin belirleyebileceği bir ortam oluşturduk. Türkiye'deki örneklerinden farklı olarak kurum maliyet avantajını da çalışanların bütçelerinde kullanabilecekleri düzeyde bir sistem geliştirmesi yaptık. Üstelik bir ilke daha imza atarak sistemi tamamen kendi yazılımımız olan BOA bankacılık sistemi üzerinden kurduk ve kişiye özel bütçe hesaplaması yapılabilmesini sağladık."

Çalışanların uygulamaya katılımı ve memnuniyet oranının her geçen yıl arttığını vurgulayan Demir, bu alandaki başarılarının, dünya çapında ve alanının en prestijli ödüllerinden biriyle taçlandırılmış olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Brandon Hall tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri töreni, Şubat 2020'de ABD'de gerçekleştirilecek.

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledikBakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik
VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon liraVakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Türk

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

40 yıllık hayal gerçek oluyor

40 yıllık hayal gerçek oluyor

Binlerce araç sahibine uyarı: Yıl sonunda bitiyor

Binlerce araç sahibine uyarı: Yıl sonunda bitiyor

Altında büyük talep! Rekor kırdı

Altında büyük talep! Rekor kırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arap iş adamlarından İstanbul'a emlak çıkarması

Arap iş adamlarından İstanbul'a emlak çıkarması

Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak

Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi

Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.