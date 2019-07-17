FİNANS

Kuveyt Türk'ün teknoloji şirketi Architecht, en hızlı büyüyen bilişim şirketi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

Kısa sürede bankacılık sektöründe yeni teknolojilerin adresi haline gelen Architecht, 2020 yılına kadar 20'den fazla ülkeye 120 milyon TL'lik yazılım ihracatı gerçekleştirecek

İSTANBUL(AA) - Kuveyt Türk tarafından kurulan teknoloji şirketi Architecht Bilişim, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bilişim 500'de, "Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, bankanın Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası arenada pazarlanması hedefiyle kurulan teknoloji şirketi Architecht Bilişim, kısa sürede Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketinin arasına adını yazdırmayı başardı.

Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Architecht Bilişim, BThaber tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bilişim 500'de, "Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi" ödülünü almaya hak kazandı.

- "Bankacılık sektöründe yeni teknolojilerin adresiyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Architecht Genel Müdürü Mücahit Gündebahar, araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik konusunda Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, Türkiye'de bankacılık sektörünün ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında hayata geçiren Kuveyt Türk'ün "iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka" unvanını elinde bulundurduğunu vurguladı.

Ar-Ge merkezlerinde ürüne dönen birçok projeyi, 2015 yılında kurdukları Architecht aracılığıyla geliştirip satışa sunduklarını aktaran Gündebahar, "Kısa sürede bankacılık sektöründe yeni teknolojilerin adresi haline gelen şirketimizin ana uzmanlık alanları arasında finansal teknolojiler, güvenlik teknolojileri, alternatif kanal çözümleri, yazılım geliştirme, destek ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor. Bir teknoloji ihracatçısı olarak yurt dışına milyon dolarlar seviyesinde satış gerçekleştirmeyi başaran Architecht’in, ‘Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi’ ödülüne layık görülmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Architecht aracılığıyla 20 ülkede BOA kullanılacak

Verilen bilgiye göre, gelecek 10 yılın teknolojileri ve iş ihtiyaçları gözetilerek Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen, dünyanın ilk uçtan uca bütünleşik ve çok kanallı katılım bankacılığı paketi BOA Bankacılık Platformu, Architecht şirketinin en önemli ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Platform, aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır'ın da bulunduğu 20 ülkedeki 60'tan fazla bankaya ihraç edildi. 2020'ye kadar yaklaşık 120 milyon TL’lik yazılım ihracatı gerçekleştirecek olan Architecht, bu yatırımla ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kuveyt Türk, tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle yurt içinde ve dışında ilklere imza atıyor. BOA Bankacılık Platformu’nun yanı sıra insansız bankacılık şubesi XTM, Türkiye’de katılım bankacılığında bir ilk olan dijital bankacılık platformu Senin Bankan, yine Türkiye’de bir ilk olan kira sertifikası (sukuk) halka arz işleminin uygulama modülü, Altın Veren ATM gibi dijitalleşme eksenli çalışmalar Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen projeler arasında yer alıyor.

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
ATBD Council: ABD’li şirketler ortaklık için Türkiye'ye geliyorATBD Council: ABD’li şirketler ortaklık için Türkiye'ye geliyor
Sektör temsilcileri TÜİK konut satış istatistiklerini yorumladıSektör temsilcileri TÜİK konut satış istatistiklerini yorumladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Architecht Kuveyt Türk

En Çok Okunan Haberler

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Sahte lüks araç fabrikasına baskın!

Sahte lüks araç fabrikasına baskın!

Türkiye'de en çok bu ülke vatandaşları konut alıyor

Türkiye'de en çok bu ülke vatandaşları konut alıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

ATBD Council: ABD’li şirketler ortaklık için Türkiye'ye geliyor

ATBD Council: ABD’li şirketler ortaklık için Türkiye'ye geliyor

Sektör temsilcileri TÜİK konut satış istatistiklerini yorumladı

Sektör temsilcileri TÜİK konut satış istatistiklerini yorumladı

BNP Paribas Cardif, Türkiye’deki 10. yılını kutladı

BNP Paribas Cardif, Türkiye’deki 10. yılını kutladı

Netaş: ZTE, Avrupa’nın ilk 5G bankacılık uygulamasını başlattı

Netaş: ZTE, Avrupa’nın ilk 5G bankacılık uygulamasını başlattı

MB - Konut fiyatları Mayıs’ta yıllık reel yüzde 14.44 düştü

MB - Konut fiyatları Mayıs’ta yıllık reel yüzde 14.44 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.