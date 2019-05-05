FİNANS

"Kuveyt'in Mühendis Kızları" ikinci mezunlarını verdi

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

2017 yılında Limak İnşaat, Kuveyt Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan program kapsamında 30 mühendis kız mezun oldu - Geçen yıl programı tamamlayan 30 kızdan 12’si ise Limak İnşaat’ın Kuveyt’te yürüttüğü yeni terminal inşaatında çalışmaya başladı

KUVEYT (AA) - Limak Vakfı’nın "Kuveyt’in Mühendis Kızları" adıyla Kuveyt’e taşıdığı proje, ikinci mezunlarını verdi.

Türkiye’de 2015 yılında kadının toplumdaki rolünü güçlendirmek için başlatılan Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin devamı olan Kuveyt'in Mühendis Kızları projesi ikinci mezunlarını verdi.

2017 yılında Limak İnşaat, Kuveyt Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan program kapsamında 30 mühendis kız mezun oldu.

Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve Türk müteahhitleri tarafından yurt dışında tek kalemde alınan en büyük iş olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatında da staj gören öğrencilerin büyük bölümünün havalimanı inşaatında görev alması bekleniyor.

Düzenlenen törende 100 ülkede geçerli olacak Business Technology Education Council (BTEC) işletme ve liderlik sertifikası, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Sertifikası ve Kuveyt Üniversitesi Sahada Eğitim Sertifikası alan öğrenciler program kapsamında toplamda 200 saat eğitim aldı.

7 modülden oluşan eğitim, öğrencilerin özellikle liderlik, yönetim becerileri gibi alanlarda güçlenmelerini ve gelecekteki mühendislik kariyerlerinde onları daha donanımlı hale getirmeyi hedefliyor.

Workshoplar, seminerler, saha eğitimleri ve gezileri gibi aktivitelerin de yer aldığı program kapsamında, öğrenciler İstanbul Havalimanı ve Kuveyt Havalimanı yeni terminali inşaatını da yerinde inceleme fırsatı buldu.

Geçen yıl programı tamamlayan 30 kızdan 12’si ise Limak İnşaat’ın Kuveyt’te yürüttüğü yeni terminal inşaatında çalışmaya başladı.

Mezuniyet törenine, Kuveyt Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Biral, Limak İnşaat Kuveyt Ülke Direktörü Kayıhan Bağdatlı, Kuveyt Üniversitesi Mühendislik ve Petrol Fakültesi Dekanı Dr. Raed Buresli'nin yanı sıra proje yetkilileri ve birçok davetli katıldı.

Limak İnşaat Ülke Direktörü Kayıhan Bağdatlı, burada yaptığı konuşmada, projenin ikinci mezuniyet töreninde, 30 Kuveytli mühendis kızın daha mezun olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kuveytli genç mühendis kızların kendi ülkelerinin gelecekleri için aktif rol almaya hazırlandığını dile getiren Bağdatlı, şunları kaydetti:

"Limak olarak yer aldığımız tüm projelerde, hem iş anlamında hem sosyal etki anlamında, uzun vadeli pozitif etki yapmanın yollarını arıyoruz. Kuveyt'te de yaptığımız projelerde de tek bir amacımız var; Kuveytliler için pozitif bir etki yaratmak. Programdan mezun olan kızlarımızın da geleceğin kadın liderleri olmasını umut ediyoruz."

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Kuveyt'in Mühendis Kızları Limak

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