Kuyumcu Sigortası tanıtıldı

Kuyumcu esnafının sigortaya soğuk bakmasında özel bir sigorta paketinin bulunmamasının etkili olduğunu aktaran Atayık, “İKO olarak hem maliyetleri düşürüp hem de kuyumculara özel kurgulanan bir sigorta paketi hazırlattık. İntegra Sigorta ve Ak Sigorta’yla beraber bir konsorsiyum halinde Türkiye genelindeki kuyumcularımızın hizmetine sunuyoruz.” dedi.

Atayık şöyle konuştu:

“İmzaladığımız iş birliği protokolü kuyumculuk sektörümüze hayırlı olur inşallah. Önümüzdeki günlerde Kuyumcu Sigortası’nın tanıtımını ülke genelinde yapacağız. İllerimizin oda başkanlarıyla toplantımız var. Tüm kuyumcularımızın sigorta konusuna önem vermesini istiyoruz. Çünkü can ve mal güvenliği artık çok önemli. Neden derseniz, emtiamız çok pahalı. Altın çok pahalı, dövizimiz çok pahalı. Sigortalı olmamamız halinde en büyük maliyeti sigortalı olmadığımız için ödüyoruz. Yani hırsızlık, soygunla değil, sigortalı olmamakla en büyük bedeli ödüyoruz.

Hizmete aldığımız sigortanın içeriğinde gasp var, soygun var, suistimal var, çantacı dediğimiz pazarlamacı elemanlarımızın sigortası var. Tam kapsamlı bir sigorta paketidir. O yüzden esnaf arkadaşlarımızın, kuyumcularımızın bu sigorta anlaşmasına ilgi gösterip, bir an önce illerindeki kuyumcular odasıyla, bizimle veya Ak Sigorta veya İntegra Sigorta tarafıyla iletişime geçip bu işi yapmalarını istiyorum. Son dönemde kuyumculara karşı gasp ve soygunlar artmaya başladı. Kuyumcu Sigortası bunun için caydırıcı bir önlem olacak.”