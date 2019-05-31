Kuyumcular bayramdan umutlu

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın alacakların fiyatlarda düşüş olabileceği düşüncesiyle beklemeye geçtiğini belirterek, "Ramazan ayı içinde bulunduğumuz için ticari anlamda yavaşlama var. Bayram haftasında hareket bekliyoruz" dedi. Altın fiyatlarındaki artışın müşterilerde tereddüt yaşattığını anlatan Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Fiyatların artıyor olması bir gerilemeye, bir tereddüte, bir beklentiye yol açıyor. Fiyatlar arttı ama geri düşebilir düşüncesiyle biraz daha beklemede kalıyorlar. Ramazan ayı içinde bulunduğumuz için ticari anlamda yavaşlama var. Bayram haftasında hareket bekliyoruz" diye konuştu. BAYRAM ESNAFA KAZANDIRACAK Ramazan Bayramı'nın tüm piyasalarda olduğu gibi kendilerine de olumlu yansımasını beklediklerini söyleyen Başman, "Her zamanki gibi altın kötü gün içindir. Altın güvenli limandır, altın müşterisini yanıltmaz, her zaman için menfaat sağlar. Burada sorunumuz şudur; vatandaşlar daha az işçiliği olan, alım satımda daha az fire değeri taşıyan, içi dolu Adana burması, yumurta baş bilezekler, çeyrek altın, tüm altın gibi daha çok tasarrufa yönelik takı ve altınları tercih etmekteler. Ancak biz ne olursa olsun, bayramın kuyumcu esnafına kazandıracağı umudunu taşıyoruz" diye konuştu.

