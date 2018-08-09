Cansel KİRAZ - Güven USTA - Can EROK - İstanbul (DHA) - İSTANBUL Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Bizim amacımız oda olarak, öncelikle kayıt dışılığı önlemek için kredi kartının daha da teşvik edilmesi hatta taksit sayısının artırılmasıdır" dedi.

Mustafa Atayık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kuyumcularda kredi kartı taksit sayısını sıfıra indirecek yönetmelik taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BDDK ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Mustafa Atayık, "Kredi kartının olması sektörde bulunan kayıt dışı çalışanları kayıt içine aldığı için devletimize, bütçemize bir faydası olacağı kanaatindeyiz. Onun için kredi kartı kayıt dışılığı önlemek açısından ülkemizin mali geliri için çok büyük bir fayda sağlar" dedi.

"KREDİ KARTI BİR KOLAYLIK"

BDDK'nın kuyum sektöründe taksit sayısı ve vade sınırlarına ilişkin düzenlemesi kuyumcuları memnun etmedi. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, kredi kartının bütün sektörlerde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Mustafa Atayık, "Kredi kartının olmasını sektörde bulunan kayıt dışı çalışanları kayıt içine aldığı için devletimize bütçemize de bir faydası olacağı kanaatindeyiz. Onun için kredi kartı, kayıt dışılığı önlemek açısından ülkemizin mali geliri için çok büyük bir fayda sağlar" dedi. Altının ve doların her gün yükseldiğini aktaran Atayık, "Bir hanımefendi Kapalıçarşı'ya ya da Anadolu'ya gittiğinde cebinde yüklü miktarda para taşımak zorunda kalacak. Bu hem güvenlik açısından problem hem de öyle bir nakiti yanlarında taşımaları onlar için de zor bir işlem olacak. Bunun için kredi kartı bir kolaylık. Bu kredi kartında alacağı ürün de değerli olduğu için taksitlere bölmek tüketici için ayrı bir avantaj oluyor. Ülke ekonomisine katma değer katıyor. Bizim amacımız oda olarak, öncelikle kayıt dışılığı önlemek için kredi kartının daha da teşvik edilmesi hatta taksit sayısının artırılmasıdır" şeklinde konuştu.