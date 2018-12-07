Kuyumcular kredi kartında taksit yasağının kaldırılmasını istiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’i İstanbul’daki ofisinde ziyaret etti.

İKO açıklamasına göre, sektörün çözüm beklediği birçok konunun gündeme geldiği ziyarete İKO Başkanı Mustafa Atayık, Başkan Vekili Turhan Gürdal, Başkan Yardımcıları Burak Yakın ve İlhami Yazıcı katıldı. Ziyaretin ana gündem maddelerinden biri kuyumculukta kredi kartına getirilen taksit yasağı oldu.

İKO Başkanı Atayık, konuya lişkin olarak yaptığı açıklamada, 1 saati aşkın süren verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, BDDK Başkanı Akben’e taksit yasağının satışları çok olumsuz etkilediğini aktardıklarını, Yılbaşı ve Sevgililer Günü öncesi sektör olarak kuyumculukta taksitli satışların yeniden başlatılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Kuyumculuk alışverişine getirilen taksit yasağının altın takı ve mücevher satışlarını yüzde 30-40 oranında olumsuz etkilediğini belirten Atayık, "Sektörümüzün hareket kazanacağı Yılbaşı ve Sevgililer Günü yaklaşıyor. Bugün, bakıyorsunuz geri dönüşü olmayan cep telefonları satışlarında da taksit geri geldi. Altın ve mücevher gibi geri dönüşü olan, kötü günlerin ve ekonomik krizlerin tek çıkış noktası olan kuyumculuk sektöründe de taksitli satışların yeniden başlatılmasını istiyoruz. Türkiye’de sayıları 40 bini bulan ve 400 bin kişiye istihdam sağlayan bir mesleğin temsilcileri olarak ilgili devlet kurumları ve BDDK’dan taksit yasağının daha fazla zaman kaybetmeden kaldırıldığı müjdesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.