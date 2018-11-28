Kuyumculardan kredi ve teminatta indirim beklentisi

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Piyasada 10 Ağustos’ta başlayan döviz kaynaklı sıkıntıların ardından bankaların kredi faiz oranları ve teminat miktarlarını artırması, yurt içi satışlarının yanında ihracat ağırlıklı bir üretim yapılanmasına sahip kuyumculuk sektörünü de olumsuz yönde etkiledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk kuyumculuk sektörünün en önemli temsil kuruluşlarından biri olan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), kuyumcuların kredi faiz oranları ve teminat tutarlarıyla ilgili artan şikayetleri üzerine finans sektörünün önde gelen 6 bankasının yöneticileriyle İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.

İKO'nun Çemberlitaş’taki merkez binasında yapılan toplantıya İKO Başkanı Mustafa Atayık, İKO Başkan Yardımcıları Burak Yakın ve İlhami Yazıcı, VakıfBank, İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Akbank, Yapı Kredi ve DenizBank yetkilileri katıldı.

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- "Her gün yüzlerce şikayet geliyor"

İKO Başkanı Mustafa Atayık, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, döviz fiyatlarındaki artışla birlikte bankaların altın kredi faizlerini yükseltmesi ve teminat artışlarının sektörde sıkıntıya yol açtığını belirterek, şunları kaydetti: