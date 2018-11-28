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Kuyumculardan kredi ve teminatta indirim beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 10:54 | Son Güncelleme

Piyasada 10 Ağustos'ta başlayan döviz kaynaklı sıkıntıların ardından bankaların kredi faiz oranları ve teminat miktarlarını artırması, kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkiledi - İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) yönetimi, önde gelen 6 bankanın yöneticisiyle bir toplantı yaparak faiz ve teminat tutarı indirimi istedi - İKO Başkanı Mustafa Atayık: - "Son zamanlarda piyasalara bakıyorsunuz dolar düşüyor, akaryakıt fiyatlarında da art arda indirimler yapılıyor. Aynı indirimi bankacılık sektöründen de bekliyoruz" - "İKO'nun referans vereceği kuyumculara 1-3 kilograma kadar indirimli faiz oranlarının uygulanacağı özel altın kredisi verilebilir"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Piyasada 10 Ağustos’ta başlayan döviz kaynaklı sıkıntıların ardından bankaların kredi faiz oranları ve teminat miktarlarını artırması, yurt içi satışlarının yanında ihracat ağırlıklı bir üretim yapılanmasına sahip kuyumculuk sektörünü de olumsuz yönde etkiledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk kuyumculuk sektörünün en önemli temsil kuruluşlarından biri olan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), kuyumcuların kredi faiz oranları ve teminat tutarlarıyla ilgili artan şikayetleri üzerine finans sektörünün önde gelen 6 bankasının yöneticileriyle İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.

İKO'nun Çemberlitaş’taki merkez binasında yapılan toplantıya İKO Başkanı Mustafa Atayık, İKO Başkan Yardımcıları Burak Yakın ve İlhami Yazıcı, VakıfBank, İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Akbank, Yapı Kredi ve DenizBank yetkilileri katıldı.

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- "Her gün yüzlerce şikayet geliyor"

İKO Başkanı Mustafa Atayık, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, döviz fiyatlarındaki artışla birlikte bankaların altın kredi faizlerini yükseltmesi ve teminat artışlarının sektörde sıkıntıya yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"40 bin işletmeden oluşan kuyumculuk sektörü, üretim potansiyeliyle istihdama büyük katkı sağlıyor. Sektörümüz, bugün yıllık 10 milyar doları aşan iç piyasa ve ihracat potansiyeliyle ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlıyor. Ağustos ayından itibaren dövizdeki yükseliş nedeniyle bankalarımız da yıllık faiz oranları ve buna paralel olarak teminat miktarını yükseltti. (Kredi faiz oranları) Sektör mensuplarımız bu konuda çok muzdarip. Bize her gün yüzlerce şikayet geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi aracılığıyla bile şikayetler alıyoruz."

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- "Özel altın kredisi verilebilir"

Kuyumcular ve finans sektörünü "et ile tırnak gibi" birbirinden ayrılmaz iki meslek grubu olarak niteleyen Atayık, akaryakıt ve döviz fiyatlarının düşüşe geçtiği bir ortamda kuyumcular olarak kredi faiz oranlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Atayık, "Son zamanlarda piyasalara bakıyorsunuz; dolar düşüyor, akaryakıt fiyatlarında da art arda indirimler yapılıyor. Aynı indirimi bankacılık sektöründen de bekliyoruz." dedi.

Toplantıda, geçmişte olduğu gibi bankalardan sektöre özel faiz indirim olanağı sağlayan altın kredisi paketi açılmasının faydalı olacağı görüşünü dile getirdiğini aktaran Atayık, "İKO'nun referans vereceği kuyumculara 1-3 kilograma kadar indirimli faiz oranlarının uygulanacağı özel altın kredisi verilebilir. Böyle bir adım, özellikle küçük ölçekli işletmelerin rahat nefes almasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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- "Altın kredileri de KGF kapsamına alınsın" önerisi

Mustafa Atayık, kuyumcu meslektaşlarının, altın kredisi faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte artan teminat miktarlarını karşılamakta çok zorlandığını, teminat yetersizliği yaşayan küçük ve orta boy işletmelere kefil olarak finansmana erişmelerine imkan sağlayan Kredi Garanti Fonu (KGF) şemsiyesine, altın kredisi alan kuyumcuların da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan 6 banka temsilcisinin, "bugüne kadar olduğu gibi kuyumculuk sektörünü desteklemeye devam edeceğini" açıkladığını ifade eden Atayık, sorunların aşılabilmesi için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bankalar İKO kuyumculuk Mustafa Atayık

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