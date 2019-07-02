"Kuyumculuk sektörü Trabzon için bacasız bir fabrikadır"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) 15. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Cevat Kara, kuyumculuk sektörünün Trabzon için bacasız bir fabrika olduğunu, sektörde 5 bine yakın bilezik, kazaziye ve gümüş örücü istihdam edilirken, yan destekler ve diğer çalışanlarla yaklaşık 20 bin kişiye ekmek kapısı açıldığını belirtti.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kuyumculuk sektörünün her yıl 400 ton altın, 200 ton gümüşü işleme kapasitesine sahip olduğunu, ülkenin dünya kuyumculuk sektörü üretiminde ilk 10, mücevher üretiminde ise ilk 4 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

Ülkede sektörün 400 bin kişiye istihdam sağladığını, 5 bin üretici olduğunu ve 40 bin de perakende mağazası bulunduğunu aktaran Kara, "Sektörümüz yılda 300 ton mücevher üretmekte, bu üretimin yüzde 35- 40'ını ihraç etmektedir. Geri kalanı da turistler, bavul ticareti yapanlar ve vatandaşlarımız tarafından alınmaktadır. Mücevher ihracatımız 2019 yılı Mayıs ayı verilerine göre 362 milyon 190 bin 788 bin dolardır. Bu ihracat Orta Doğu ve Asya bölgesine gerçekleştirilmiştir. En çok ihracat yaptığımız ülke 112 milyon 100 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'dir." ifadesini kullandı.