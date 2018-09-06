Kuzey Akım 2'nin Finlandiya bölümüne başlandı

BERLİN (AA) - Rus gazını Baltık Denizi'nden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin Finlandiya ayağına boru döşenmeye başlandığı bildirildi.
Projenin ana şirketi olan Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, Solitaire adlı boru döşeme gemisinin 12 metre uzunluğundaki boruları deniz altından döşemeye başladığı belirtildi.
Uzunluğu 300 metre ve genişliği 41 metre olan geminin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin Finlandiya bölümüne boru döşenmeye başlandı." ifadesi kullanıldı.
Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor.
Ukrayna'da yaşanan kriz ve Kırım'ın ilhakı sonrasında, Avrupaya gönderdiği doğalgazda Ukrayna’nın payını daha da düşürmek isteyen Rusya, 2015'te Kuzey Akım 2 projesini duyurmuş, Finlandiya, İsveç ve Almanya da 2017'de projeye imza atmıştı.
Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketlerin de yer aldığı projeye, Ukrayna’nın yanı sıra ABD, Polonya ve Baltık ülkeleri karşı çıkıyor.
Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!
'Hedef milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi'
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum