FİNANS

Kuzey Ege bayramı dolu geçirecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

Yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridi ve 30 binden fazla yatak kapasitesine sahip Edremit Körfezi'ndeki turizm tesisleri, Ramazan Bayramı'nı yüzde 100 dolulukla geçirecek - Akçay, Altınoluk, Zeytinli ve Güre gibi tatil merkezlerinin bulunduğu Balıkesir'in Edremit ilçesinin nüfusunun Ramazan Bayramı'nda 150 binden 1,5 milyona çıkması bekleniyor

BALIKESİR (AA) - Yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmin lideri olan Balıkesir'in Edremit Körfezi ve Marmara Denizi'ndeki Avşa Adası, Ramazan Bayramı'nı dolu geçirecek.

Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinden Ayvalık'a kadar yaklaşık 145 kilometre sahil şeridine sahip Edremit Körfezi, 30 binden fazla yatak kapasitesi ve 130 binin üzerinde yazlıkla iç turizmde ilk sıralarda yer alıyor.

Ayvalık, Gömeç, Ören, Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre gibi tatil merkezlerinin bulunduğu bölge, 3 gün ve fazla süreli tatillerde İstanbul, Bursa ve İzmir gibi kentler başta olmak üzere birçok noktadan tatilci ağırlıyor.

Arife günüyle birlikte 4 günlük tatil imkanını kaçırmak istemeyen binlerce kişi de Edremit Körfezi'ndeki tesislerde yerini ayırtırken, ikinci konutların kapıları da Ramazan Bayramı'nda açılacak.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rezervasyon yaptırmadan bölgeye gelecek vatandaşların yer bulma sıkıntısı çekebileceğini söyledi.

Yola çıkmadan önce tatilcilerin mutlaka rezervasyonlarını yaptırmalarını isteyen Saka, şunları kaydetti:

"Bu yıl iklimin de uygun gitmesiyle Edremit Körfezi Ramazan Bayramı'ndan itibaren turizm yönünden oldukça hareketli günler yaşayacağa benziyor. Ramazan Bayramı rezervasyonlarında hemen hemen yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Bu doluluk bayramdan sonra da devam edecek. Çünkü bayram sonrasına da rezervasyonlar oluyor."

- Bölge nüfusu bayramda 10 katına çıkacak

İlçede kışın 150 bin kişinin bulunduğunu anlatan Saka, "Yaz sezonunda nüfusumuz 1 milyon 200 ile 1 milyon 300 bin arasında değişiyor. Bu rakam bayramda 1,5 milyonu geçer diye bekliyoruz." dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Yavuz da Ramazan Bayramı öncesi bölgedeki otellerde hemen hemen hiç yer kalmadığını belirterek, 3-4 günün çok yoğun geçeceğini söyledi.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak ise ilçedeki otellerin dolduğunu ve artık yer bulmak isteyenlerin işinin zor olduğunu söyledi.

İlçeye en çok İstanbulluların geleceğini dile getiren Çolak, "Bu noktada bizim için önemli olan, 3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle ilçemize gelen tatilcilerin dışarıda kalmamaları ve iyi bir hizmet alabilmelerini sağlayabilmektir." dedi.

- Avşa'ya günübirlik turistler gidecek

Avşa Otel, Motel, Apart ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Metin Akın, adada çok sayıda yazlık konutların bulunduğunu bunun dışında da büyük turistik tesislerin yer aldığını söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının istenilen seviyelerde olduğunu ifade eden Akın, "Oteller ve pansiyonlar yüzde 100 olmasa da dolu. Bizim en büyük avantajlarımızdan birisi yüzde 100 dolu olmasak da günübirlik ziyaretçimiz çok. İstanbul dışında Tekirdağ yani Trakya bölgesinden de gelen var. Balıkesir merkez, Bursa buralardan da gelen çok. Dolu dolu bir bayram geçireceğiz." diye konuştu.

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttıNisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı
Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepkiTatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balikesir bayram Edremit rezervasyon tatil

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Niğde'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyor

Niğde'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyor

Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

Sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

Sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

Altan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattık

Altan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.