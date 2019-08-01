Kuzey Ege'de bayram rezervasyonları yüzde 100'e yaklaştı

BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN/HAKAN FİRİK - Kuzey Ege'nin tatil beldeleriyle ünlü Edremit Körfezi'nde, Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı.

Kuzey Ege'nin eşsiz manzaraya sahip Kaz Dağları ve Madra Dağı etekleri ile Ege Denizi'nin masmavi suları kıyısında kurulu merkezler, her tatil döneminde olduğu gibi bu Kurban Bayramı tatili için de hazırlıklarını tamamladı.

Yılda ortama 3 milyon gecelemenin olduğu Balıkesir'in 145 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerindeki turistik tesislerde, bayram tatiline az bir süre kala neredeyse yer kalmadı.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Kurucu Üyesi Yahya Yavuz, AA muhabirine, Kurban Bayramı için rezervasyonların gelmesinin işletmecilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Yavuz, rezervasyonların arttığını belirterek, "Şu anda bayram rezervasyonlarımız yüzde 80- 90 civarında. Bayrama birkaç gün kala bu oranın yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bizim yerli turist, genelde son dakika karar verir ve rezervasyonunu bayramdan bir gün önce yaptırır." diye konuştu.