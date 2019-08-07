FİNANS

Kuzey Ege'de muz yetiştiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 yıl önce merak sonucu bir saksıyla serasında muz yetiştirmeye başlayan süs bitkileri üreticisi Elmas Güner, geçen sene 4 ağaçtan 120 kilogram ürün aldı - Güner, serasındaki 24 ağaçtan bu yıl 1 ton rekolte bekliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde 10 sene önce saksıda muz üretimine başlayan süs bitkisi yetiştiricisi, bu yıl 1 ton rekolteye ulaşmayı hedefliyor.

Kazdağları eteklerinde süs bitkileri yetiştiriciliğiyle uğraşan 70 yaşındaki Elmas Güner, 2009 yılında bölgenin muz üretimine uygunluğunu denemek amacıyla saksıda fide satın aldı.

Edremit ilçesinin kırsal Bostancı Mahallesi'ndeki serasının bir bölümüne fideler dikerek yetiştiriciliğe başlayan Güner, geçen sene 120 kilogram ürün hasat etti. Güner, bu sene ise serasından 1 ton ürün bekliyor.

AK Parti Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Türkiye'de Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yapılan muz üretimini Kuzey Ege'ye taşıyan Güner'in serasında incelemelerde bulundu.

Canbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit Körfezi'nin zeytinin yanı sıra muz üretimiyle de adından söz ettireceğini söyledi.

Elmas Güner ise 10 yıl önce bir saksı ile başlayan muz yetiştirme merakını üretime çevirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

İlk saksıdan ürün alamadıklarını anlatan Güner, şöyle konuştu:

"Oğluma dedim ki 'Ben bundan mutlaka istiyorum.' Araştırdık bulduk, bize 15 saksı gönderdiler. Küçücük fide olarak gönderdiler sertifikalı olarak. Getirdik buraya saksılarda büyüttük. Meyve vermedi. Sonra iki saksısını yere ektik. Yerde muz vermeye başladı. Merak da gittikçe arttı. Burada çiçekler vardı, oğluma dedim ki 'Buradaki çiçekleri kaldır, komple burasını muz serası yapalım.' Yaptık ve başardık. Meyvesini de gördük, veriyor."

Güner, muz ağacı sayısını artırmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

- Ailede muz yetiştiriciliği babaanneden toruna geçecek

Elmas Güner'in torunu ziraat fakültesi öğrencisi Evrar Güner de babaannesiyle başlayan muz üretiminin devamını kendisinin getireceğini belirtti.

Serada 24 muz ağacı bulunduğunu aktaran Güner, "Geçen sene 4 ağacın her birinden otuzar kilogram olmak üzere 120 kilogram muz aldık. Bu sene inşallah hedefimiz 1 tona yakın muz almak. Bunun lezzeti, herhalde doğamızdan olsa gerek. Burada üretilen muzlar daha doğal ve daha lezzetli. Muzlar yapay olarak sarartılıyor bazı yerlerde ancak biz de daha doğal daha lezzetli. Bu lezzeti Kazdağları'nın oksijenine ve ağaçlarına borçluyuz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir çiftçi Edremit muz

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