Kuzey Ege'de muz yetiştiriyor

İlk saksıdan ürün alamadıklarını anlatan Güner, şöyle konuştu:

"Oğluma dedim ki 'Ben bundan mutlaka istiyorum.' Araştırdık bulduk, bize 15 saksı gönderdiler. Küçücük fide olarak gönderdiler sertifikalı olarak. Getirdik buraya saksılarda büyüttük. Meyve vermedi. Sonra iki saksısını yere ektik. Yerde muz vermeye başladı. Merak da gittikçe arttı. Burada çiçekler vardı, oğluma dedim ki 'Buradaki çiçekleri kaldır, komple burasını muz serası yapalım.' Yaptık ve başardık. Meyvesini de gördük, veriyor."

Güner, muz ağacı sayısını artırmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

- Ailede muz yetiştiriciliği babaanneden toruna geçecek

Elmas Güner'in torunu ziraat fakültesi öğrencisi Evrar Güner de babaannesiyle başlayan muz üretiminin devamını kendisinin getireceğini belirtti.

Serada 24 muz ağacı bulunduğunu aktaran Güner, "Geçen sene 4 ağacın her birinden otuzar kilogram olmak üzere 120 kilogram muz aldık. Bu sene inşallah hedefimiz 1 tona yakın muz almak. Bunun lezzeti, herhalde doğamızdan olsa gerek. Burada üretilen muzlar daha doğal ve daha lezzetli. Muzlar yapay olarak sarartılıyor bazı yerlerde ancak biz de daha doğal daha lezzetli. Bu lezzeti Kazdağları'nın oksijenine ve ağaçlarına borçluyuz." ifadelerini kullandı.

