FİNANS

Kuzey Ege'de turizm hareketliliği

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Hafta sonu tatilinin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne eklenmesiyle, Kuzey Ege'de yoğunluk oluştu

BALIKESİR (AA) - Hafta sonu tatilinin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne eklenmesiyle Kuzey Ege'deki tesisler, yoğun bir 3 gün geçirdi.

Hafta sonu tatili için Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesini de içine alan Edremit Körfezi’ni tercih edenler, 3 günlük tatilin tadını çıkardı.

Hafta sonundan itibaren araç ve yaya yoğunluğunun oluştuğu körfezde sahiller, çay bahçeleri, kafeteryalar ve kordonda yoğun hareketlilik yaşandı.

30 binin üzerinde yatak kapasitesiyle iç turizmde önemli yer tutan Edremit Körfezi'nde, otellerin yanı sıra pansiyonlarda doluluk yüzde 100'e kadar ulaştı.

Tatil amaçlı bölgeye gelenler, denize girmenin yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi alanlarda gezerek vakit geçirdi.

İç turizmin lideri olarak bilinen 130 bine yakın ikinci konuta sahip körfezdeki kara yollarında zaman zaman oluşan araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı.

Tur operatörü Ahmet Kömürcüoğlu, Kuzey Ege'de turizm sezonunun biraz geç başladığını belirterek, okullar açılana kadar hareketliliğin süreceğini söyledi.

Körfezin, doğa, deniz, kültür ve gastronomi turizmiyle giderek daha fazla turist ağırladığını dile getiren Kömürcüoğlu, potansiyeli yüksek bölgenin sadece yaz aylarında kalabalık olduğunu, bu durumun aşılarak 12 aya yayılan bir canlılık yaratılması gerektiğini kaydetti.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
RÖPORTAJ - Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini anlattıRÖPORTAJ - Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini anlattı
EY Türkiye’nin yönetim kadrosuna iki yeni ortak atandıEY Türkiye’nin yönetim kadrosuna iki yeni ortak atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balikesir edremit körfezi hareketlilik kuzey ege turizm

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

TCMB Başkanı Uysal'dan Fitch açıklaması

TCMB Başkanı Uysal'dan Fitch açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RÖPORTAJ - Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini anlattı

RÖPORTAJ - Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini anlattı

EY Türkiye’nin yönetim kadrosuna iki yeni ortak atandı

EY Türkiye’nin yönetim kadrosuna iki yeni ortak atandı

IPRA'dan Ekol Lojistik "Cinsiyet Eşitliği Projesi"ne ödül

IPRA'dan Ekol Lojistik "Cinsiyet Eşitliği Projesi"ne ödül

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor

AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.