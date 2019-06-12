FİNANS

Kuzey Ege'ye bayram ilgisi turizmciye "can suyu" oldu

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Edremit Körfezi'ndeki tatil beldelerindeki tesisler 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin büyük bölümünde yüzde 100 dolulukla hizmet verdi - Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin: - "Doluluğun yüzde 100'e ulaştığı Ramazan Bayramı ile iyi bir sezon başlangıcı yaptık" - "23 Haziran'da İstanbul'daki seçime kadar yavaş geçecek turizm sezonumuz, seçimin ardından iyice hızlanacak"

BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN/HAKAN FİRİK - Yıllık 3 milyon geceleme ve 150 bin civarındaki ikinci konutla iç turizmin önde gelen bölgelerinden Ayvalık ilçesi ve Edremit Körfezi'ndeki tesislerin, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin büyük bölümünde yüzde 100 dolulukla hizmet vermesi turizmciye "can suyu" oldu.

Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doluluğun yüzde 100'e ulaştığı Ramazan Bayramı ile iyi bir sezon başlangıcı yaptık." dedi.

İstanbul'daki 23 Haziran seçimleri sonrası bölgede turizm sezonunun tam anlamıyla başlayacağını vurgulayan Özgültekin, "Bayram tatili, kış mevsiminden yeni çıkan esnaf ve turizmciler için can suyu oldu. 23 Haziran'da İstanbul'daki seçime kadar yavaş geçecek turizm sezonumuz, seçimin ardından iyice hızlanacak. Ayvalık ile Edremit Körfezi'ndeki tesisler oldukça hızlı bir sezon yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özgültekin, ekim-kasım aylarına kadar sürecek sezonda bölgedeki turistik tesislerde doluluk ortalamasının yüzde 70 ve üzerinde seyredeceğini öngördüğünü de kaydetti.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da bayram tatilinin ilçe turizmine bereket getirdiğini belirterek, "Temmuz ve ağustos aylarında bölgedeki turistik tesislerde yüzde 100'e yakın doluluk bekliyoruz. Bu oranın eylülde yüzde 80, ekim-kasımda ise yüzde 70 seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

- "1 milyona yakın ziyaretçi geldi"

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği kurucu üyesi turizmci Yahya Yavuz ise Edremit Körfezi'nde 140-150 bin civarında ikinci konut olduğunu anımsatarak, "Bayram tatilinde bu ikinci konutlar tamamen yazlıkçılarla, çevre illerden gelen misafirlerle doldu. "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 milyona yakın ziyaretçi bölgemize geldi." bilgisini paylaştı.

"Bayram yoğunluğunun ardından artık önümüze bakıyoruz." diyen Yavuz, "Bir hafta sonra okullar tatil olacak. Üniversite sınavları ve İstanbul seçimlerinden sonra yüksek sezon diye tabir ettiğimiz iç turizmin harekete geçeceği bir dönem başlayacak. Yaz sezonunda doluluk oranlarında, iç turizme hitap ettiğimiz için bizim için hiç sıkıntı yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Turizm çeşitliliği önemli avantaj"

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de yaptığı değerlendirmede, Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Ayvalık ile bu bölgenin yıllardır turizmde önemli bir ivme kazandığını söyledi.

Daha çok yerli turistlerin ilgi gösterdiği bölgenin özellikle Türkiye ekonomisine çok ciddi katkıları olduğuna işaret eden Canbey, şunları kaydetti:

"En önemli avantajlarından biri turizm çeşitliliğinin olması. Deniz turizmi son derece yaygın. Sahilleriyle, denizinin güzelliğiyle ve yine aynı şekilde termaliyle önemli bir bölge. Bunun yanı sıra denize paralel Kazdağları'nın temiz havası ve dünya çapında ünlü endemik bitki örtüsü ve dereleri bu dağları da ciddi anlamda öne çıkarıyor. Termal ve sağlık turizmi de son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Bölgede Antandros Antik Kenti de bulunuyor. Kültür turizmi açısından bölgenin zengin bir özelliği var. İnşallah önümüzdeki dönemde bu bölgenin daha da gelişmesi, kalkınması için gerekli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

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Ayvalık balikesir bayram tatili kuzey ege tatil turizm

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