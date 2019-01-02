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Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung iş birliğini sürdürme kararı aldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Turkcell, teknolojinin küresel devlerinden Samsung ile iş birliğini yeni yılda da sürdürme kararı aldığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung iş birliğini sürdürme kararı aldı

LEFKOŞA,(DHA) - Kuzey Kıbrıs Turkcell, teknolojinin küresel devlerinden Samsung ile iş birliğini yeni yılda da sürdürme kararı aldığını duyurdu.

Samsung Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti’ne gelen Samsung Türkiye Direktörü Jongrim Lee başkanlığındaki üst düzey, heyet geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’e ziyarette bulundu.

Toplantıya Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler'in yanı sıra Samsung Electronics Türkiye Direktörü Jongrim Lee katılım sağladı.

Geçtiğimiz yılın değerlendirilmesi ve bu yılın planlanması detaylı bir şekilde ele alınan toplantı sonunda iki kurumun iş birliğinin 2019 yılında da sürdürüleceği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung iş birliğini sürdürme kararı aldı

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