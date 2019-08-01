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Kuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

Türkiye’den bir grup bilim insanı, dünyada küresel iklim değişikliğinin en fazla etkilediği yerlerden biri olan Kuzey Kutbu’na,“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi”ni İstanbul Teknik Üniversitesi Polar Araştırma Merkezi ( PoLReC) liderliğinde gerçekleştirdi.

Kuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildi

İstanbul, 1 Ağustos (DHA) - Türkiye’den bir grup bilim insanı, dünyada küresel iklim değişikliğinin en fazla etkilediği yerlerden biri olan Kuzey Kutbu’na,“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi”ni İstanbul Teknik Üniversitesi Polar Araştırma Merkezi ( PoLReC) liderliğinde gerçekleştirdi. Türkiye İş Bankası, Arktik’e yapılan İlk Türk Bilimsel Seferi’nin sponsorluğunu üstlendi.
Bilim seferi sırasında; Arktik deniz buzu tipi gözlemleri ve analizi, deniz buzu yersel ölçümlerinin uzaktan algılama ile doğrulanması, Arktik denizcilik meteorolojisi, gökyüzü kalite araştırması, kalıcı organik kirletici örneklerinin alınması, mikroplastik araştırılması, bioürünleştirme çalışmaları yapıldı ve 80 Kuzey noktasına ulaşıldı.
Toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Sefere katılan bilim insanlarımız, farklı üniversite ve kurumların da dâhil olduğu 40’ın üzerindeki araştırmacının ihtiyaç duyduğu bulguları da topladılar. Bunun yanı sıra Arktik bölgesindeki sonraki çalışmalar için gerekli izinler, prosedürler konusunda önemli bir hafıza biriktirdiler. İlkler hep zordur, ama yol gösterici olması açısından da önemlidir. Elde edilen tüm bilgilerin, önümüzdeki dönemde akademik dünyamızda bu alandaki çalışmalara katkı sunacağına ve çarpan etkisi ile başarısının yıllara yayılacağına inanıyorum” dedi.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da “İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC) koordinasyonunda devam eden kutup araştırmaları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türkiye’de hortum gibi uç hava olaylarının görülmesi, temiz su kaynaklarının ve tarım arazilerinin azalması, deniz suyu seviyesinin artmasıyla etkisini hissettiğimiz küresel iklim değişikliğinin ölçümlenmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.
Bilim seferine liderlik yapan İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy dünyanın sürdürülebilir geleceği için Arktik’teki araştırmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Arktik’te yaptığımız birbirinden değerli farklı üniversite, kurum ve kuruluşun, dünya için büyük önem taşıyan bilimsel çalışmalarını Arktik bölgede icra ettik. Bu çalışmaları bilimsel yayınlar ile de taçlandırıp, sürdürebilirliğini sağlayacağız. Alınan veriler ve örneklerin, bilimsel olarak incelenmesine hemen başlanacak olsa da hem laboratuvar incelemeleri hem de bilimsel yayınların basımı uzun zamanlar almakta. Türkiye’nin böyle bir adım atması için tam destek veren Türkiye’nin Bankası’na minnettarız” dedi. (Fotoğraflı)

Kuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildiKuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildi

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