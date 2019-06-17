Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu hafta sonunda Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağını açacaklarını belirterek, "Bu yolun açılması özellikle bu bölgedeki sanayicilerimiz için önemli olacak." dedi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici ve iş insanları ile bir araya gelen Turhan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 17 yılda Türkiye'de hayata geçen önemli hizmetler ve projelere değindi.

Türkiye'nin her alanda önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Turhan, "Yeter mi? Yetmez. Bizim yatırım yapmaya devam etmemiz lazım ve biz ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Turhan, Türkiye'de son yıllarda ulaştırma alanında yaşanan değişimi herkesin fark ettiğini belirterek, Türkiye'nin her köşesinin ulaşılabilir, erişilebilir hale geldiğini, neredeyse tüm şehirlerin bölünmüş yolla, büyük şehirlerin ise otoyollarla bağlandığını kaydetti.

Şimdi şehirleri yüksek hızlı trenlerle bağladıklarını aktaran Turhan, şöyle devam etti: