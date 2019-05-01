Kuzey Yakası’ndaki 62 dükkan açık arttırma ile satılacak

İSTANBUL, (DHA)- Gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirdiği Kuzey Yakası projesine ait 62 adet cadde dükkanı satışa çıkardığını açıkladı. Yoğun talep nedeniyle dükkanların ihalesinin açık artırma usulüyle yapılacağı bildirildi.

Emlak Konut tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başakşehir’deki Kuzey Yakası projesine ait 62 adet cadde dükkanının satışa sunulduğu bilgisi yer aldı. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de açık artırma usulü ile satılacağı bildirilen dükkanlar için son başvuru tarihinin 10 Mayıs Cuma olduğu ifade edildi.

