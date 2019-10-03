FİNANS

KVKK'dan Facebook'a 1 milyon 600 bin lira veri ihlali cezası

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

 Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Facebook’u Türkçe kullanan 280 bin 959 kullanıcının etkilendiği veri ihlali gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Facebook’u Türkçe kullanan 280 bin 959 kullanıcının etkilendiği veri ihlali gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
KVKK Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyici”nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri ihlali belirledi.
KVKK'dan yapılan açıklamada, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14 Ekim 2018 tarihli e-posta’da “Başkasının Gözünden Gör” ihlaline ilişkin bilgi verilerek bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edilmesine rağmen, Facebook tarafından Kurul’a herhangi bir bildirim yapılmaması üzerine Kurulun "resen inceleme" yapma kararı aldığı belirtildi.
KVKK’nın incelemesi sonucunda, veri ihlalinin Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyici”nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklandığını belirledi.
Yüzbinlerce kişi veri ihlalinden etkilendi
Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook’ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500’e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti.
Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için Kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı. Ayrıca, Kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir." hükmü doğrultusunda, veri ihlali nedeniyle Kuruma gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle Facebook'a 450 bin lira idari para cezası verilmesini de kararlaştırıldı.
Söz konusu veri ihlali ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook’a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Kurul daha önce de veri ihlali sebebiyle Facebook’a 1 milyon 650 bin liralık idari para cezası vermişti.

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