Lagarde AB Komisyonu veya ECB başkanlıkları için aday olmayacak

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, gelecek yıl Avrupa'da üst düzey bir görev almak istemediğini söyledi ve kendisini AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlıkları için yarışın dışına çıkardı.

Financial Times'a konuşan Lagarde, AB Komisyonu veya ECB başkanı olmak yerine, mevcut görevine odaklanmak istediğini ifade etti ve ekledi:

"Avrupa Birliği'nde veya ECB'de herhangi bir görev ile ilgilenmiyorum. Benim IMF'te çok önemli bir görevin var ve bu güzel gemiyi dalgalı suların ortaya çıkabileceği bir dönemde terk etmeyeceğim" diye konuştu.



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