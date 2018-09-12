Lagarde AB Komisyonu veya ECB başkanlıkları için aday olmayacak

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, gelecek yıl Avrupa'da üst düzey bir görev almak istemediğini söyledi ve kendisini AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlıkları için yarışın dışına çıkardı.
Financial Times'a konuşan Lagarde, AB Komisyonu veya ECB başkanı olmak yerine, mevcut görevine odaklanmak istediğini ifade etti ve ekledi:
"Avrupa Birliği'nde veya ECB'de herhangi bir görev ile ilgilenmiyorum. Benim IMF'te çok önemli bir görevin var ve bu güzel gemiyi dalgalı suların ortaya çıkabileceği bir dönemde terk etmeyeceğim" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Fitch, 4 bankanın notlarını indirdi
24 yıldır bu işi yapıyorlar! 30 ülkedeki otellerde kullanılıyor
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum