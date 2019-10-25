"Lagarde ECB'deki görüş ayrılıklarını yatıştıracak"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Christine Lagarde'nin yeni başkan olarak Avrupa Merkez Bankası'ndaki (ECB) görüş ayrılıklarını muhtemelen yatıştıracağını belirtti.

ECB Başkanı Mario Draghi, dün son toplantısını gerçekleştirdi. 8 yıldır ECB Başkanlığı yapan Draghi, bu ayın sonunda görevini Christine Lagarde'ye devredecek.

2011'de ECB'nin başına geçen Draghi, kullandığı "Ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesiyle özleşmişti.

Avro Bölgesi'nin zor zamanlarında göreve gelerek attığı adımlarla küresel finans piyasasının en önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Draghi, görevinin sonuna geldiği şu anda piyasaların en çok odaklandığı konu ECB'nin yönetim kurulundaki anlaşmazlıklar oldu.

ECB'nin eylül ayında mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,50'ye çekmesine, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanmasına karar vermesi sonrasında Draghi eleştiri oklarına hedef olmuştu.

Lagarde, 18 Ekim tarihinde 1 Kasım'dan itibaren ECB başkanı olarak atanmıştı. Lagarde'ın görev süresi 8 yıl olacak. Uluslararası Para Fonu'nun ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB'nin de ilk kadın başkanı olacak.