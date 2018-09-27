Lagarde: IMF Arjantin'e sağlayacağı finansmanı 57 milyar dolara çıkardı

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Arjantin'e sağlanacak finansmanın 57 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.

IMF ve Arjantin arasında standby anlaşmasının revize edilmesi için müzakereler tamamlandı. Müzakerelerin tamamlanmasının ardından Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Djovne ile ortak açıklama yapan Lagarde, Arjantin'e kredi programının 7 milyar dolar artırılarak 57 milyar dolara yükseltilmesi konusunda anlaşıldığını söyledi.

New York'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Lagarde, 57 milyar dolar kredinin ciddi bir bölümünün 2019 yılı sonuna kadar "önden yüklemeli" olarak verileceğini vurguladı.

Arjantin'e, 2019 yılı sonuna kadar 19 milyar dolar kredinin serbest bırakılmasının öngörüldüğünü belirten Lagarde, "IMF, karşı karşıya olduğu zorluklarda Arjantin'e yardım etmeye tam olarak bağlı olmayı sürdürüyor" dedi.

Arjantin Ekonomi Bakanı Dujovne de, IMF ile varılan anlaşmanın Arjantin'in finansman planlarına ilişkin kuşkuları ortadan kaldıracağını vurguladı. Yeni anlaşma ile, para arz hedeflerinden yana enflasyon hedefinin kaldırıldığını belirtirken, esnek kur rejimine bağlılıklarını sürdüreceklerini ekledi.

