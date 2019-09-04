Lahana rekoltesi üreticiyi sevindirdi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de hasadı devam eden lahanadaki rekolte ve fiyat, üreticinin yüzünü güldürdü.

Üretimde Samsun'dan sonra Türkiye'de 2'nci sırada yer alan Niğde'de 121 bin 393 ton lahana rekoltesi bekleniyor. Lahana hasadının yeni başlandığı kentte verimin ve ekim alanının geçen yıla oranla artış gösterdiğini belirten İl Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, "Lahana kilosu 3 TL'ye kadar alıcı buluyor. Lahana ilimizin iddialı ürünlerinden. Geçen seneye göre, ekim alanında ve verimde artış var. Çiftçimiz genel anlamda memnun" dedi. Lahana ekiminin ağırlıklı olarak Bor ve Ulukışla ilçelerinde yapıldığını kaydeden Kenar şöyle konuştu:

"Lahanada ekim alanlarımız geçen yıla oranla artış yaşarken rekoltede de artış yaşanmaktadır. 2018 yılında 109 bin 405 ton lahana rekoltesi elde ederken bu yıl ise 121 bin 393 ton lahana rekoltesi beklemekteyiz. Lahana üretimi ağırlıklı olarak Bor ve Ulukışla ilçelerimizde yapılmaktadır. Ayrıca ilimizde üretilen lahananın büyük bir kısmı il dışına gönderiliyor. Bir kısmı da ilimizde faaliyet göstermekte olan turşu fabrikasında işlenmektedir. İlimizde üretilen lahananın depolanması söz konusu olmadığından hasat zamanı tarlada satışı yapılıyor."