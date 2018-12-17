FİNANS

Lahanada rekolte üzdü, fiyatlar sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 17:20 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde soğuk havada lahana hasadı başladı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde soğuk havada lahana hasadı başladı. Kilosu 40 ila 50 kuruştan satılan lahanada bu sene rekolte düşük. Fiyatlardan yüzü gülen ama rekolteden üzülen çiftçi, devletten girdi maliyetlerini indirerek, ihracat kapısını açmasını istiyor. Temmuz ayı içerisinde ekimine başlanılan lahanada hasat dönemi başladı. Soğuk havalara rağmen söküm işlemlerinin aralıksız sürdüren çiftçiler, lahananın bu yıl az ekildiği, bu nedenle rekoltenin düşük olduğunu söyledi. Hasatla ilgili bilgiler veren lahana üreticisi Sadullah Yaman,Şuan ürünümüz güzel ama ekiliş geçen yıla göre çok az. Maliyetler yüksek olduğu ve satışlar düşük olduğu için çiftçi bu yıl ekmedi. İhracatımız da yok. Korkudan ekilişi azalttık. Geçen yıl satışlar olmadı, fiyatlar 10 kuruş düştü, alan yoktu. En sonunda yerlerimizi sürdük. Bu yıl mecburiyetten ekiliş az. Yenişehir ve İnegöl ovasında geçen yıla göre yüzde 50?den daha fazla ekim azaldı. Fiyatlar şuanda güzel, 40-50 kuruş arasında değişiyor. İhracatımız olsaydı biraz daha güzel olurdu. Geçen yıl değil ama önceki yıl Yunanistan'a ve Bulgaristan'a ihracat vardı. Ama bu sene ihracat yok. Başka ürünlerde ihracat vardır ama bizde yok dedi. HEDEFİMİZ İHRACAT Yaman, Bu şartlara karşı maliyetleri karşılamak için ihracat bekliyoruz. İhracat olmazsa para kazanamıyoruz. Üretim planlamamız yok. Yapsak da uymuyor. İhracata bağlı. İç piyasa bir yere kadar çekiyor, bir yeden sonra kaldırmıyor. Yeşil ürün olduğu için dayanma süresi çok değil. Tarlada bekleme şansı 1 ay. Seneye inşallah ihracatımız iyi olur, önümüzü açarlar, çiftçinin durumu daha iyi olur. Soğuk havada hasat zor oluyor, bu iş böyle. Sıcak havada insanlar bunu yemiyor. Soğukta yenilen bir şey bu? diye konuştu. DEVLETİMİZ GİRDİLERDE YARDIMCI OLSUN Lahana üreticisi Mustafa Ay ise, İhracat yapmak istiyoruz. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Girdi maliyetleri düşerse ve ihracat kapısı açılırsa çiftçi para kazanmaya başlar. Bunun için devletimizin bizlere girdiler konusunda yardımcı olmasını istiyoruz şeklinde konuştu.

PARTNERBöyle evlilik olmaz!Böyle evlilik olmaz!
'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda
“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor “Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Bu kestanenin kilosu 20 TL!

Bu kestanenin kilosu 20 TL!

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı

Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 

“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 

BİSAM: Asgari ücretli 100 üründen 86’sında alım gücünü kaybetti

BİSAM: Asgari ücretli 100 üründen 86’sında alım gücünü kaybetti

Anadolu Efes’in yeni CEO’su Can Çaka oldu

Anadolu Efes’in yeni CEO’su Can Çaka oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.