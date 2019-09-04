Lahanada verim artışı çiftçinin yüzünü güldürdü

Üretimde Türkiye'de ikinci sırada olduklarını belirten Baş, "2019 yılı itibarıyla yaklaşık 20 bin dekarlık bir alanda üretimimiz var. 127 bin tona yaklaşan da bir rekolte bekliyoruz. 2018'e göre üretim alanımız çok değişmedi ama üretimimiz ve kalitemiz artış bekliyoruz. Çiftçilerimizin kazancı bol olsun." diye konuştu.

"Eğer bunu başarabilirsek çiftçimizin daha menfaatine olacağını düşünüyorum. Lahananın sanayisine yönelik çalışmamız var, lahana turşusu gibi. Bunlarla ilgili de altyapılarımız tamamlanırsa daha verimli ve mutlu eden sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. İlimizde bizim de desteklediğimiz, faaliyet gösteren turşu fabrikalarımız var. Bu fabrikaların sayısını veya kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. Yatırımcılarımızla tüccarlarımızla görüşüyoruz. Bir ürünün üretildiği yerde işlenip paketlenmesi, üreticimiz ve ülkemiz açısından daha önemli. Hem ihracata yönelik hızlı bir sirkülasyon oluyor hem de ihracata giden ürünün getirisi yüksek oluyor. Bu sene de buna göre üretimimizi kanalize etmeyi planlıyoruz."

- "Fiyatlardan da memnunuz"

Sazlıca beldesinde yaklaşık 100 dekar alanda lahana üretimi yapan Hayretin Arslan da lahananın tohumunu kendileri ürettikleri ve katkı maddesi olmadığı için bu sene verimin iyi olduğunu söyledi.

Lahananın sağlıklı bir besin olduğunu aktaran Arslan, "Geçen seneye göre bu sene verim, daha güzel. Geçen seneki hastalık yok. Ekim alanı az. Fiyatlardan da şu an için memnunuz." dedi.

