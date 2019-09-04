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Lahanada verim artışı çiftçinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

Lahana üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Niğde'de bu yıl yaklaşık yüzde 15'den fazla verim artışıyla 127 bin ton civarında rekolte bekleniyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş: - "2019 yılı itibarıyla yaklaşık 20 bin dekarlık alanda lahana üretimimiz var. 2018'e göre ekili alanımız çok değişmedi ama üretimimiz ve kalitemiz artıyor"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de bu yıl yaklaşık yüzde 15 verim artışıyla 127 bin ton civarında lahana rekoltesi bekleniyor.

Lahana ekiminde Samsun'dan sonra gelen Niğde'de bu yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda ekim yapıldı.

Geçen yıl 109 bin ton üretim yapılırken, bu yıl aynı üretim alanında, yaklaşık yüzde 15'den fazla verim artışıyla 127 bin ton civarında rekolte beklentisi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lahananın Niğde'nin önemli üretim kalemlerinden bir olduğunu söyledi.

Üretimde Türkiye'de ikinci sırada olduklarını belirten Baş, "2019 yılı itibarıyla yaklaşık 20 bin dekarlık bir alanda üretimimiz var. 127 bin tona yaklaşan da bir rekolte bekliyoruz. 2018'e göre üretim alanımız çok değişmedi ama üretimimiz ve kalitemiz artış bekliyoruz. Çiftçilerimizin kazancı bol olsun." diye konuştu.

- Soğuk hava deposu sıkıntısını giderme planı

Soğuk hava deposunda yaşadıkları sıkıntıyı kırsal kalkınma destekleriyle gidermeyi planladıklarını dile getiren Baş, şunları kaydetti:

"Eğer bunu başarabilirsek çiftçimizin daha menfaatine olacağını düşünüyorum. Lahananın sanayisine yönelik çalışmamız var, lahana turşusu gibi. Bunlarla ilgili de altyapılarımız tamamlanırsa daha verimli ve mutlu eden sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. İlimizde bizim de desteklediğimiz, faaliyet gösteren turşu fabrikalarımız var. Bu fabrikaların sayısını veya kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. Yatırımcılarımızla tüccarlarımızla görüşüyoruz. Bir ürünün üretildiği yerde işlenip paketlenmesi, üreticimiz ve ülkemiz açısından daha önemli. Hem ihracata yönelik hızlı bir sirkülasyon oluyor hem de ihracata giden ürünün getirisi yüksek oluyor. Bu sene de buna göre üretimimizi kanalize etmeyi planlıyoruz."

- "Fiyatlardan da memnunuz"

Sazlıca beldesinde yaklaşık 100 dekar alanda lahana üretimi yapan Hayretin Arslan da lahananın tohumunu kendileri ürettikleri ve katkı maddesi olmadığı için bu sene verimin iyi olduğunu söyledi.

Lahananın sağlıklı bir besin olduğunu aktaran Arslan, "Geçen seneye göre bu sene verim, daha güzel. Geçen seneki hastalık yok. Ekim alanı az. Fiyatlardan da şu an için memnunuz." dedi.

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