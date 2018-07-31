Laleli'den 7 milyar dolarlık ihracat hedefi

İSTANBUL (AA) - Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, bu yılın ocak-haziran döneminde Laleli'den 3,5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Festivalimizde yapılacak bağlantıların yaratacağı sinerji ile 2018’i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağız." dedi.

LASİAD tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek Laleli Fashion Shopping Festival, 6 Ağustos’ta başlayacak. Bu yıl "Laleli Modadır" sloganıyla düzenlenen ve 12 Ağustos’a kadar sürecek festival için 4 ülkeden 200’ü aşkın alıcı İstanbul’a gelecek.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, 7 bini aşkın iş yerine ev sahipliği yapan Laleli’nin, İstanbul ticaretinin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu vurguladı.

Eyyüpkoca, hazır giyim ve turizm başta olmak üzere bölgede çok büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul’un güzide alışveriş ve moda merkezlerinden biri olan Laleli, 2017’yi 5,8 milyar dolar ihracat ile kapattı. Elbette çok daha fazlasını yapabiliriz. Laleli’nin mevcut potansiyelini en verimli şekilde kullanmak, ülkemize daha fazla döviz kazandırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl festival boyunca Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan 200’ü aşkın alıcıyı ağırlayacağız. Misafirlerimizi davet ederken, yine ince eleyip sık dokuduk. Alıcılarımızın ülkelerinde en az 10 mağazaya sahip olma şartını koruduk. Ayrıca, bir ilki gerçekleştirerek alıcıları, B2B görüşmelere katılacak firmalarımızın en yüksek ticareti yaptığı isimler arasından belirledik."