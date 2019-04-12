Laminat parke ve çakmak ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığı, Almanya ve Çin menşeli laminat parkeler ile Çin menşeli bazı çakmaklara yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açtı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin (No: 2019/12) ve (No: 2019/13) Tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya ve Çin menşeli laminat parke ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ayrıca Çin menşeli "tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları", "ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları", "doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar)" ve "plastikten gaz haznesi" ürünleri için de nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

