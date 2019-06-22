Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde lezzeti ve kalitesiyle sadece iç pazara değil, aynı zamanda yurt dışına da ihraç edilen kirazla yüzü gülen üretici, hasadına başladığı şeftaliden de umutlu. Kilosunu ortalama 8 TL’den 3 bin 400 ton kirazı ihracata gönderen üreticilerin ilk hasat şeftalileri de İstanbul'da kilosu 5 liraya kadar alıcı buluyor.

Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden birisi olan Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl toplam 6 bin 480 ton kiraz üretimi gerçekleşti. Bunun 3 bin 400 tonu İngiltere ve Rusya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edildi. Üreticiler, çay bardağına sığmayan büyüklüğü ve lezzetiyle ihracat kirazını ortalama 8 TL fiyatla verdi. Geçen yıl 4-5 TL'ye alıcı bulan kirazın bu yılki fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü.

Bölge üreticisi, hasadına yeni başladıkları şeftaliden de umutlu olduklarını belirtti. İstanbul'a hale gönderilen şeftalinin kalitesine göre şu an 2,5 ile 5 TL arasında değişen fiyatla alıcı bulduğu belirtildi.