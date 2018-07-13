Lassa, şoförlerinin sağlığı için yollarda

İSTANBUL (AA) - Brisa'nın öncü markası Lassa, uzun yol şoförlerinin sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmak üzere 2011 yılında hayata geçirdiği "Yola Sağlam Çık" projesine devam ediyor.

Brisa'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Aytemiz'in de yakıt sponsoru olarak desteklediği proje ile Lassa ekipleri 15 şehirde, 24 noktada uzun yol şoförleriyle buluşuyor. Bu ekip içerisinde yer alan diyetisyen ve spor uzmanları şoförlerle görüşmeler yaparak uzun süre hareketsiz çalışmanın olumsuz etkilerini azaltacak öneriler sunuyor.

9 Temmuz - 7 Ağustos'ta düzenlenen proje süresince şoförler, temel tıbbi ölçümlerini yaptırarak uzmanlardan sağlıklı yaşam için ipuçları alıyor. Vücut kitle endeksi, şeker, kolesterol, tansiyon, yağ ölçümü gibi temel tıbbi testleri yapılan şoförler, beslenme ve spor uzmanlarından nasıl beslenmeleri ve hangi fiziksel hareketleri yapmaları gerektiği konusunda tavsiyeler alıyorlar.

Etkinliğin ikinci durağı olan İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki buluşmaya Brisa Üst Yöneticisi (CEO) Cevdet Alemdar ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke de katıldı.Tur kapsamında Lassa'nın Yola Sağlam Çık tırı, Tekirdağ ve İstanbul'un ardından Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Antalya, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Kastamonu, Samsun, Yozgat ve Mersin illerini ziyaret edecek.Bu yıl ziyaret edilen noktalarda Probox mobil lastik ve araç bakım ünitesini kuran Lassa, şoförlere yüzde 25'e varan indirim oranlarıyla lastik satış hizmeti de sunuyor.