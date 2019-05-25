Latin Amerika’nın perakende devleri Türkiye’ye geliyor

İSTANBUL, (DHA) - Latin Amerika’nın en büyük perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği yapmak için 28 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor.

Latin Amerika’nın en büyük tedarik ve perakende firmalarının da bulunduğu 16 marka, 28-29 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’deki ilgili sektör firmalarıyla iş birlikleri gerçekleştirmek üzere İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla İstanbul’a geliyor.

FİRMALAR İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

“Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı” kapsamında yapılacak olan ikili görüşmelerin Türkiye açısından önemine değinen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Latin Amerika’nın en itibarlı firmalarının ülkemizi ziyaret etmesi ve Türk firmalarıyla buluşması ekonomimiz açısından büyük önem arz ediyor. Alım Heyeti programı kapsamında, birliğimiz üyesi firmalarla, yabancı firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleşecek. Bu görüşmelerden önemli ve büyük hacimli iş birliklerinin doğmasını umuyoruz. Türkiye'nin ihracat hacmini ve ülkemizin dünyadaki itibarını artırmak ve daha katma değerli hale getirmek için, alım heyetlerine büyük önem veriyoruz” diye konuştu.