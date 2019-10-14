FİNANS

Latin Amerika'nın perakende ve tedarik devleri İstanbul'a geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

Latin Amerika'nın en büyük perakende ve tedarik firmaları, İHBİR organizasyonu kapsamında Türk firmalarıyla iş birliği yapmak üzere 15-16 Ekim'de Türkiye'ye gelecek

İSTANBUL (AA) - Latin Amerika'nın en büyük perakende ve tedarik firmaları, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) organizasyonu kapsamında Türk firmalarıyla bir araya gelecek.

İHBİR'den yapılan açıklamaya göre, Latin Amerika'nın önemli perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği yapmak üzere 15-16 Ekim'de Türkiye'ye çeşitli görüşmelere imza atacak.

Bölgenin en büyük tedarik, perakende ve süpermarket zincirlerinin de aralarında bulunduğu 10 firma, Türkiye'deki firmalarla iş birlikleri gerçekleştirmek üzere İHBİR organizasyonuyla İstanbul'da olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı kapsamında yapılacak ikili görüşmelerin Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin ülke ekonomisine sağlayacağı katkılardan bahseden Okutur, "Program kapsamında, birliğimiz üyesi firmalar ile yabancı şirketler arasında ikili görüşmeler gerçekleşecek. Bu görüşmelerden önemli ve büyük hacimli iş birliklerinin doğmasını umuyoruz. Türkiye'nin ihracat hacmini ve ülkemizin dünyadaki itibarını artırmak ve daha katma değerli hale getirmek için, alım heyetlerine büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelecek 10 firmanın Kolombiya ve Şili'de tedarik ve perakende pazarının büyük bir bölümünü elinde tuttuğunu aktaran Okutur, "Yıllık iş hacimleri 2,5 milyar doların üzerinde olan bölgenin en büyük süpermarket zincirlerinin yetkilileriyle, birlik üyesi olan firmalar ikili anlaşmalar gerçekleştirerek ticari iş anlaşmalarına imza atacak." değerlendirmesinde bulundu.

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