"Latin Amerika'ya giden Türk turist sayısı yüzde 25 arttı"

İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt, Latin Amerika'ya yılda büyük çoğunluğu iş amaçlı olmak üzere 15 bin kişinin seyahat ettiğini belirterek, "Her yıl ilginin arttığı Latin Amerika'ya giden Türk turist sayısı bu yıl 2017'ye göre yüzde 25 arttı." ifadesini kullandı.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Ejder Turizm'in, 15 yıldır Latin Amerika'ya yönelik ekonomik ve kaliteli tur programları ile seyahat severlere doyasıya gezme imkanı sunduğunu kaydederek, Latin Amerika'ya en çok tur düzenleyen seyahat acentesi olduklarını ve her hafta ve kesin kalkışlı tur gerçekleştirdiklerini anlattı.

Latin Amerika'ya yönelik turlar konusunda çok ciddi tecrübe sahibi olduklarını aktaran Kurt, Latin Amerika'nın gizemli medeniyetlerine, renkli ülkelerine birbirinden renkli programlar hazırlayarak bölgenin her yönüyle keşfedilebilmesini sağlayan seyahatler organize ettiklerini aktardı.

Kurt, Latin Amerika turlarının farklı paketler olmak üzere Küba başta olmak üzere, Meksika, Guatemala, Honduras, Belize, Peru, Bolivya, Brezilya, Arjantin, Şili, El Salvador, Kolombiya, Kosta Rika gibi birçok ülkeyi kapsadığı bilgisini verdi.