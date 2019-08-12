FİNANS

Latinler Türkiye'ye akın ediyor, THY'de önemli pay aldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

İnanç turizmi, Latinlerin Türkiye’ye son dönemlerde gelişlerini rekor düzeyde artırdı.

Latinler Türkiye'ye akın ediyor, THY'de önemli pay aldı

Gökhan Artan /, 12 Ağustos (DHA) İnanç turizmi, Latinlerin Türkiye’ye son dönemlerde gelişlerini rekor düzeyde artırdı. Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı yüzde 20 artışla 6 ayda 167 bine yükseldi.Özellikle Latin ülkelerinden Efes ve Kapadokya'ya ilgi olurken, Türk Hava Yolları da bu ilgiden önemli bir pay alarak transitler de dahil yüzde 12,5 artışla 256 bin yolcu taşıması dikkat çekti.

Türkiye'ye geçtiğimiz yıl 265 bin kişi Latin Amerika ülkelerinden gelirken bu yılki verilere göre bu ülkelerden gelen turist sayısının yıl sonu 300 bini gececek. Özellikle inanç turizmi için Latinler Türkiye'ye ilgi gösterirken en çok tercih ettikleri yer ise Efes oldu. Bu yılın ocak-haziran döneminde Latin ülkelerinden gelişler ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre rekor artışla yüzde 167 bine çıktı.Yüzde 20 artışın yaşandığı Latin Amerika ülkelerinden en çok gelenler sıralamasında ise Brezilya vatandaşları 45 bin gelişle ilk sırada yer aldı.Brezilya vatandaşlarını 34 bin gelişle Arjantin vatandaşları takip etti.

THY LATİNLERİN İLGİSİNDEN BÜYÜK PAY ALDI

Latin ülkelerinden Türkiye'ye akın olması da Türk Hava Yolları'na olumlu etki yaptı. THY Türkiye çıkışle ve transitler de dahil ocak-temmuz dömeninde Latin ülkelerinden yüzde 12,5 artışla toplam 256 bin 850 yolcu taşıdı. THY'nin bu seferlerde yolcu doluluk oranları ise yüzde 86,3 oldu. Bunun yanı sıra THY'nin Latin ülkelerinde kargo ve posta taşımacılığı da rekor düzeyde arttı. THY, toplam yüzde 79,3 artışla 19 bin 110 ton kargo ve posta taşıdı. THY Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısındaki artış nedeniyle, haftada 3 sefer yaptığı İstanbul

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