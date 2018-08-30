FİNANS

Latinler’in Türkiye ilgisi artıyor: En çok Arjantinli ve Brezilyalı geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

Türkiye’ye Latin Amerika ülkelerinden gelenlerin sayısında artışlar yaşanıyor.

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) - Türkiye’ye Latin Amerika ülkelerinden gelenlerin sayısında artışlar yaşanıyor. Özellikle Güney Amerika’dan bu yılın ilk yedi ayında gelenler yüzde 74.23 artışla 138 bin 493’e yükseldi. Latin Amerika'dan en çok gelenler ise 41 bin ile Arjantin ve Brezilya vatandaşlarından oluştu.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, “Uzun süredir bu ülkelere yönelik çalışmalar yapılıyor. Latinler'in bu aralar Kapadokya’ya ilgisi var. THY’nin de seferlere başlamasının artışta etkisi oldu” dedi.
Türk turizminin son dönemlerde yükseliş trendine Latin ülkelerinden gelen yabancılar da katıldı. Temmuz ayında Güney Amerika ülkelerinden geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 54. 61 artışla 26 bin 327 kişi geldi.
Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 74.23 artışla 138 bin 493’e yükseldi. En çok gelenler ise Arjantin ve Brezilya vatandaşlarından oluştu. Türk Hava Yolları’nın da İstanbul’dan Arjantin’in Buenos Aires ve Brezilya’nın Sao Paulo seferlerinin olmasının etkisi de bu ülkelerden gelenlerin sayısını artırdı.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, “Buralara dönük uzun yıllardır çalışmalar var. Latin ülkelerinden gelişlerdeki artışın nedenlerinden bir tanesi Türk Hava Yolları’nın Güney Amerika ülkelerine koyduğu seferlerin çok büyük etkisi var. Latinlerin bu aralar Kapadokya’ya ilgisi var. İnanç turizmine gelenler var. İstanbul başta olmak üzere Efes ilgilerini çekiyor” dedi.
Latin Amerika ülkelerinden gelenler (Ocak - Temmuz)
1.Arjantin yüzde 61.46 artışla 41 bin 852

  1. Brezilya yüzde 68.70 artışla 41 bin 442
  2. Kolombiya yüzde 121 artışla 28 bin 618
    4.Meksika yüzde 103 artışla 18 bin 332
  3. Şili yüzde 66.46 artışla 7 bin 922
  4. Venezuela yüzde 40.46 artışla 4 bin 718
    Polonya’dan yüzde 130 artış
    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilerde, gelenlerde en çok artışın olduğu ülke ise Polonya oldu. Bu yılın 7 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artışla 350 bin 807 Polonya vatandaşı Türkiye’ye geldi. Polonyalı turist sayısı 2016’nın 7 ayında 119 bin ve 2017 yılında ise yine aynı dönemde 152 bin olmuştu.
    Çinli turist sayısı da artışta
    Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen turist sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. Çin’den 7 ayda gelen turist sayısı yüzde 88.77 artışla 225 bine çıktı.Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkiler Katar’dan gelen turist sayısını uçurdu.7 ayda Katar’dan yüzde 123 artışla 52 bin 851 kişi geldi.
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