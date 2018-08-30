Latinler’in Türkiye ilgisi artıyor: En çok Arjantinli ve Brezilyalı geliyor

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) - Türkiye’ye Latin Amerika ülkelerinden gelenlerin sayısında artışlar yaşanıyor. Özellikle Güney Amerika’dan bu yılın ilk yedi ayında gelenler yüzde 74.23 artışla 138 bin 493’e yükseldi. Latin Amerika'dan en çok gelenler ise 41 bin ile Arjantin ve Brezilya vatandaşlarından oluştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, “Uzun süredir bu ülkelere yönelik çalışmalar yapılıyor. Latinler'in bu aralar Kapadokya’ya ilgisi var. THY’nin de seferlere başlamasının artışta etkisi oldu” dedi.

Türk turizminin son dönemlerde yükseliş trendine Latin ülkelerinden gelen yabancılar da katıldı. Temmuz ayında Güney Amerika ülkelerinden geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 54. 61 artışla 26 bin 327 kişi geldi.

Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 74.23 artışla 138 bin 493’e yükseldi. En çok gelenler ise Arjantin ve Brezilya vatandaşlarından oluştu. Türk Hava Yolları’nın da İstanbul’dan Arjantin’in Buenos Aires ve Brezilya’nın Sao Paulo seferlerinin olmasının etkisi de bu ülkelerden gelenlerin sayısını artırdı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, “Buralara dönük uzun yıllardır çalışmalar var. Latin ülkelerinden gelişlerdeki artışın nedenlerinden bir tanesi Türk Hava Yolları’nın Güney Amerika ülkelerine koyduğu seferlerin çok büyük etkisi var. Latinlerin bu aralar Kapadokya’ya ilgisi var. İnanç turizmine gelenler var. İstanbul başta olmak üzere Efes ilgilerini çekiyor” dedi.

Latin Amerika ülkelerinden gelenler (Ocak - Temmuz)

1.Arjantin yüzde 61.46 artışla 41 bin 852